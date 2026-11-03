"Se va": Corre riesgo la continuidad de Cambeses en Racing

El mercado de pases de verano se encuentra lejos en el calendario, pero esto no les impide a los jugadores comenzar a analizar posibilidades de cara a la temporada 2027. Uno de los rumores que comenzó a circular es que la continuidad de Facundo Cambeses dentro del plantel profesional no se encuentra asegurada en Racing. Algo que despertó bastante enojo entre los hinchas, que no tardaron en manifestarse en las redes sociales.

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De acuerdo con lo que figura en su ficha, el arquero dispone de un contrato firmado hasta el próximo 31 de diciembre de 2027. Hasta el momento, se desconoce si hay charlas para renovar su contrato y esto comenzó a encender algunas alarmas entre los fanáticos debido a que es poco el tiempo que resta para la finalización del vínculo, y mucho más tratándose de un arquero que dispone de un gran potencial de reventa.

"Facundo Cambeses se va de Racing en diciembre", expresaron desde el programa partidario Esto es Racing. De acuerdo con la información brindada, el futuro del arquero se encuentra en peligro y esto podría llegar a ser producto de una propuesta formal del exterior para sacarlo del arco de la Academia. Es que, al tener contrato vigente, no puede marcharse bajo la libertad de acción.

"Si se va Cambeses no veo más un partido de Racing hasta que se vaya Milito", expresó un hincha en los comentarios. "Ahora sí va a ser una sorpresa que venga el tercer arquero de Excursionistas", agregó un segundo. "Milito es capaz de dejar a Tagliamonte y al pibe de la Reserva y no traer un arquero. Esta comisión directiva nos manda a la B", se sumó un tercero que trató de adivinar el armado del plantel de cara a la próxima temporada.

Hay que recordar que el arquero, cuando firmó su contrato, aceptó que le establecieran una cláusula de rescisión que se encuentra valuada en 15 millones de dólares. Los cuales deben afrontarse sin ningún tipo de impuesto, lo que da como resultado que el equipo interesado deba colocar más millones de los mencionados para poder quedarse con la ficha del jugador.

Por otro lado, muchos asociaron la información con un viejo interés de River por quedarse con Facundo Cambeses, que nació cuando Franco Armani había puesto en duda su continuidad dentro del plantel. Y que podría llegar a reflotarse porque Santiago Beltrán tendría los días contados debido a que existen varios equipos interesados en quedarse con su ficha. Sin embargo, el Millonario tendría en sus planes hacerse con los servicios de Yassine Bounou, que se encuentra atajando en Arabia Saudita.