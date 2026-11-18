Dibu Martínez (7): Tuvo una gran atajada en el primer tiempo que le dio lo que más le importaba en la Selección Argentina. Alcanzó el record de vallas invictas en la Selección que lo tenía Chiquito Romero.

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Agustín Giay (6): Correcto en defensa y punzante en ataque ante un equipo de Costa Rica que no puso mucha resistencia.

Lisandro Martínez (6): Casi ni sufrió y, a esta altura, volvió a mostrar mucha más solvencia que el último partido. Buen partido aunque no lo exigieron.

Facundo Medina (6): Igual que su compañero de zaga. No tuvo un mal partido y demostró solvencia las pocas veces que lo atacaron. Correcto.

Román Vega (6): Al igual que Giay. Tuvo un buen partido, llegó al fondo y fue picante ante la defensa de Costa Rica. Le dio mucho a la Selección por su carril y demostró que es un posible reemplazo en el futuro.

Máximo Perrone (6.5): El mediocampista no estaba para un siete, pero mostró más de lo que se esperaba en un encuentro de estas características. Cortó alto y se juntó con Nico Paz.

Enzo Fernández (6): Prolijo, se conectó con Alexis Mac Allister y, principalmente, con Nico Paz. Volvió a tener el dominio completo de la mitad de cancha.

Alexis Mac Allsiter (7): Metió un gol, fue uno de los que pisó el área, molestó y guió a sus compañeros. Buen partido del jugador del Liverpool.

Nico Paz (8): El crack del Como volvió a demostrar que quiere quedarse con la número 10. Dos golazos, uno de zurda y otra de derecha. Después del Mundial, se convirtió en uno de los goleadores de la Selección Argentina con cinco tantos. Hay futuro.

Julián Álvarez (7): Buen partido del delantero. Dos golazos y volvió a mostrar que puede ser el 9 de la Selección en solitario. Partidazo.

Gianluca Prestianni (6): fue el rendimiento más flojo del partido pero le alcanzó para desnivelar un par de veces. No gravitó.

Suplentes

Franco Mastantuono (7.5): Jugó un partidazo a nivel figura, pero con la diferencia de que el partido ya estaba "roto" cuando ingresó. Metió dos golazo y fue muy importante. Se mete en la pelea por un lugar.

Gonzalo Montiel (6): Buen partido. No sufrió en defensa y fue punzante en ataque.

José Manuel López (6): Buen partido del delantero. Aprovechó, pivoteó y rompió lo que quedaba de la defensa de Costa Rica.

Thiago Almada (5): No pudo romper las líneas de Costa Rica. No aprovechó la oportunidad.

Nicolás Tagliafico, Mariano Troilo, Aaron Ansalmino y Giuliano Simeone: jugaron 30 minutos o menos.