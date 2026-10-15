Uno por uno: los puntajes de River vs Sarmiento en el empate por la Liga Profesional 2026

Santiago Beltrán (5): El arquero no tuvo un buen partido si bien no fue el responsable del gol de Sarmiento da la sensación de que no transmite seguridad en el arco del millonario.

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Gonzalo Montiel (7): El lateral es el alma y el corazón de este equipo de River. Anotó dos goles, pero solo uno fue convalidado por el árbitro ya que en el anterior estuvo bien anulado por mano de Vera.

Nicolás Otamendi (6): Jugó un buen partido y trata de acomodar la defensa que, por momentos, queda descompensada por la mitad de cancha.

Lucas Martínez Quarta (4): No engancha y sigue teniendo complicaciones. No es salida y todavía tiene problemas para frenar a los que vienen por su sector cuando le hacen el 1 y 2.

Marcos Acuña (4): le cuesta en ataque y una vez más volvió a sufrir en defensa. Por momentos parece que se va a poner el equipo al hombro pero queda desconectado y desnivelado con respecto al otro andarivel

Fausto Vera (4): Volvió a quedar desnivelado en el mediocampo por más que se quiere acomodar como el eje del equipo en ataque todavía no logra enganchar con los delanteros

Tobías Andrada (6): Andrada tiene ganas y encara aunque no hay claridad en el momento de tomar decisiones. Sigue siendo el que más aire le da a River en ataque.

Tomás Galván (5): Como suele pasarle -y al igual que Andrada- trata de conectar con los delanteros pero no termina de gravitar y no se convierte en un hombre de descarga para Angel Correa

Thiago Almada (6): encarador, pide la pelota pero no está al 100% desde lo físico y se nota en sus incursiones. Lento en algunas resoluciones

Angel Correa (6,5): es el jugador de River que más la pide y el que más intenta conectarse con sus compañeros pero está errando en la última puntada. Buen partido.

Sebastián Driussi (4): tuvo una que pegó en el travesaño y podría haber cambiado no solo el rumbo del partido sino también el de su propio encuentro. Se nota que está bajo de confianza.

SUPLENTES

Francisco Ortega (6): entró a los 72' y le dio algo de cambio de ritmo a comparación de Acuña

Lautaro Pereyra (5): encaró pidió la pelota y trató de jugar. Buen partido del chico.