Uno por uno: los puntajes de River vs Belgrano en la goleada por la Liga Profesional 2026

Santiago Beltran (6): Si bien la goleada fue contundente hubo situaciones del partido en las que el arquero fue protagonista. Después del 2-0 el arquero se convirtió en un jugador importante para mantener la ventaja.







Gonzalo Montiel (6): No tuvo el mejor partido de todos, pero siempre volvió a mostrar la regularidad que siempre lleva adelante en los partidos que son importantes para River en su historia. Siempre a la altura.







Nicolás Otamendi (6): Una vez más tuvo un encuentro bueno, firme y sólido. Se nota la jerarquía porque no lo mueven y es un hombre clave en la defensa aunque, por momentos, sufre los centros.







Martínez Quarta (6): Primer buen partido del defensor en el semestre. Firme y con buenos pases largos a la espalda de los defensores rivales. No sufrió con los atacantes del conjunto cordobés.







Francisco Ortega (6): Tuvo un buen encuentro pero fue el único que quedó enganchado en la jugada más peligrosa de Belgrano en el primer tiempo. Prolijo.







Aníbal Moreno (6): El mediocampista tuvo un buen partido. Se hizo fuerte en mitad de cancha y fue una salida clara para sus compañeros en mitad de cancha. Sin inconvenientes.







Tobias Andrada (7): Es el mejor jugador de River en el semestre. Siempre empujando para adelante y con pases en profundidad para que aparezcan los delanteros. Buen partido y nuevamente muy regular.







Thiago Almada (7): Una vez más encontró su gran nivel y fue muy picante en ataque. Metió un verdadero golazo con un amague descomunal. Se mostró mucho y trató de acompañar a los delanteros.







Tomás Galván (7): Es un jugador que no falla y que encuentra regularidad todo el tiempo. Se le abrió el arco y es una carta fundamental en el ataque millonario mientras está rodeado de figuras se hizo su lugar.







Angel Correa (9): La rompió. Desniveló el partido, volvió loca a toda la defensa del Pirata cordobés y anotó un golazo. Es el jugador que rompe defensas y que gana en los mano a mano.







Lucas Beltrán (8): No metió goles pero se ganó el puesto ante Driussi. Después de este partido lleno de sacrificio, asociaciones y pases para los compañeros en el que River mostró juego colectivo, no hay dudas de que es el titular.







Suplentes







G. González, Meza, Vera y Driussi jugaron menos de media hora.





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