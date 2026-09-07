Uno por uno: los puntajes de los jugadores de River vs Independiente Rivadavia en el Torneo Clausura 2026

Santiago Beltrán (6): Buen partido a pesar de un gol en contra. Tuvo buenas atajadas y sostuvo al equipo cuando Independiente Rivadavia empujó.







Gonzalo Montiel (6): El lateral derecho de River jugó bien y fue el autor del tanto de penal en el primer tiempo. Siempre fue el jugador que empuja al equipo en los momentos complicados.







Lucas Martínez Quarta (4): Una vez más el defensor central fue el peor jugador de River. Perdió al autor del primer cabezazo en el gol de Independiente Rivadavia y estuvo a destiempo.







Nicolás Otamendi (6): Con la dificultad que tiene ya que debe ocupar, por momentos, los dos espacios de la zaga central, Otamendi mostró nuevamente solidez. Tuvo un corte importante en el primer tiempo que fue clave para romper líneas y llegar al área rival en el penal que le hicieron a Angel Correa.

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Marcos Acuña (6): Buen partido del lateral izquierdo y quien llegó varias veces al fondo. Fue picante desde su sector aunque abusó de los centros a distancia cuando el partido pedía otra cosa.







Fausto Vera (6): Prolijo. Sin destacar ni volverse loco fue el número 5 que necesitaba River. Cortó y pasó, no tuvo un partido descollante pero es el equilibrio que el conjunto millonario necesitaba.







Tobías Andrada (8): No fue el mejor jugador de River solo porque estuvo Correa. Sin embargo en el primer tiempo tomó el control de las acciones, fue profundo y mantiene el nivel que había conseguido con Coudet.







Tomás Galván (8): En un juego silencioso y quizás no siendo de los más destacados, Galván volvió a tener ritmo y fue el autor de dos goles del conjunto Millonario. Partidazo del jugador que aporta llegada al fondo y pisa el área contantemente.







Ángel Correa (9): Jugó un partidazo. Participando y haciendo jugar a sus compañeros, el 10 de River se transformó en la manija del equipo que -ahora- encontró una forma de incorporarlo. Solidario y picante arriba.







Thiago Almada (6): No tuvo un gran partido pero cada acción sirvió para limpiar a Correa y darle espacio. No desentonó pero no descolló.







Sebastián Driussi (5): Desconectado del equipo totalmente. Si mantiene el nivel es probable que Lucas Beltrán termine siendo titular en el equipo.