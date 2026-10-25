Uno por uno: los puntajes de Boca Juniors en la victoria ante Independiente por el Torneo Clausura 2026

Boca Juniors ganó un partido clave para mantenerse líder de la tabla anual y ratificó su gran presente: el 'Xeneize' se impuso por 1 a 0 ante Independiente en Avellaneda por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El gol del conjunto que dirige técnicamente Rodolfo Arruabarrena lo convirtió Facundo 'Jagger' Herrera, quien a la salida de un córner se anticipó a su marcador y venció a Santiago Mele con un cabezazo al primer palo.

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El uno por uno de Boca Juniors en la agónica victoria ante Independiente

Álvaro Montero (8): clave para sostener el arco en cero, tuvo una atajada fundamental en tiempo de descuento que valió casi como un gol.

Leandro Lozano (6): correcta presentación del lateral derecho. No pasó sobresaltos en defensa y se incorporó de manera correcta al ataque.

Lautaro Di Lollo (5): lo condicionó la tarjeta amarilla temprana a los 20 minutos para salir al cruce en el resto del partido. Además, no estuvo preciso en la salida con pelota.

Facundo Herrera (9): impasable durante el complemento, cortando los avances del rival por arriba y por abajo, y autor de un gol fundamental sobre el final a la salida de un córner. Figura total de Boca en la tarde de Avellaneda.

Malcom Braida (4): sufrió durante todo el complemento las subidas de Montiel y se ganó la amonestación en el tiempo de descuento. Flojo desempeño del ex San Lorenzo.

Leandro Paredes (6): se desdibujó en el segundo tiempo por el cansancio, aunque dejó algunos destellos de su calidad.

Milton Delgado (6): pudo destacar en un partido en el que los mediocampistas de ambos equipos no tuvieron tanto protagonismo al ser de ida y vuelta. Sin embargo, no tuvo mucha claridad de frente al arco.

Santiago Ascacibar (7): buena presentación del ex Estudiantes, sobre todo en la faceta defensiva. En el primer tiempo tuvo una chance clara de cabeza que no pudo capitalizar.

Alan Velasco (4): ante su ex equipo, el volante ofensivo tuvo una mala presentación y Arruabarrena decidió que sea el primer cambio en el complemento.

Leonel Flores (6): lideró los ataques del 'Xeneize' a pura gambeta sobre el sector derecho y logró generar algunas ocasiones de peligro.

Miguel Merentiel (4): tarde aciaga para el delantero uruguayo, que no estuvo fino con la puntería para patear. Se perdió una chance clarísima para abrir el marcador dentro del área chica con el encuentro igualado 0 a 0.

Sebastián Villa (4): ingresó a falta de media hora para el final pero no logró generar ocasiones de peligro en el mano a mano.

Enner Valencia (5): entró para dar una referencia en el ataque, luchó por la pelota y ganó el córner que derivó en el gol de Herrera. Después, no tuvo prácticamente ocasiones en la media hora que estuvo sobre el terreno de juego.

Carlos Palacios (5): entró en los últimos diez minutos y no tuvo mayores intervenciones. Fue inteligente sobre los minutos finales para sostener la posesión con el resultado a favor.