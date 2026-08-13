Un error de Windows en el VAR convalidó un gol en offside sobre el final

Un hecho insólito y pocas veces visto captó la atención durante el cierre del encuentro en el que Platense igualaba 1-0 frente a Coquimbo. En el minuto 95 de partido, una jugada al límite terminó en el fondo de la red para el conjunto visitante, lo que desató la controversia y una insólita secuencia en la cabina del VAR.

Mientras los jueces analizaban la posición del atacante para trazar las líneas de fuera de juego, los periodistas que analizaban las imágenes en la transmisión advirtieron la particularidad de la situación: "Bueno, acá va a pasar algo muy particular", señalaron al notar las complicaciones técnicas en la sala de revisión.

A medida que transcurrían los segundos y la repetición no lograba esclarecer la jugada, explicaron: "Acá viene esa opción o no... pero se le complicó el software a la gente de Conmebol. ¿La rodilla con el brazo?". La duda sobre qué parte del cuerpo determinaba la posición adelantada se mantenía en el aire mientras los árbitros intentaban calibrar la herramienta digital.

Sin embargo, el momento desopilante llegó cuando la pantalla del VAR expuso la falla del sistema informático ante la mirada de todos. "Fueron a la revisión de VAR esperando obviamente trazar la línea y le salió... ¿ves? El software de Windows, entonces no se pudo llegar a ver bien. Cuando estaban haciendo esto... ¡Uy! Apareció...", relataron entre risas y asombro al ver desplegado el menú de inicio del sistema operativo en plena transmisión oficial.

Inmediatamente después del fallo técnico, el juez principal dio por finalizada la revisión y marcó el centro del campo de juego: "¡Gol! Esto es increíble. ¿Entendiste lo que pasó?", expresaron atónitos desde la cabina de transmisión.

Finalmente, al analizar la jugada sin la asistencia de las líneas tecnológicas, uno de los analistas concluyó: "A simple vista me pareció adelantado porque el brazo no lo puede habilitar". Pese a la controversia y al insólito inconveniente técnico, el tanto fue validado en el marcador.