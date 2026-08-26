El último adiós de Peñarol a Rubén Rada: "Abanderado de nuestros colores"

Peñarol despidió este miércoles al músico Rubén Rada, ícono del candombe, el rock y la música popular en el Río de La Plata, quien murió a los 83 años en Montevideo a causa de una neumonía. El conjunto carbonero publicó un sentido mensaje para 'El Negro', hincha confeso del equipo aurinegro.

"El Club Atlético Peñarol lamenta el fallecimiento de Ruben Rada. Ícono cultural de nuestro país, “El Negro” ha sido desde siempre y será eternamente un abanderado de nuestros colores. Dueño de un carisma único y de raíces profundas, multifacético, querido por todos. La Institución abraza a familiares y amigos en tan difícil momento", escribieron en las redes sociales

Murió Rubén Rada a los 83 años

Rubén Rada, una de las figuras más importantes de la música popular uruguaya, murió este miércoles a los 83 años. La dolorosa noticia fue anunciada por su familia, que reveló el motivo de su deceso.

"Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15.30 hs se fue y ahora descansa en paz nuestro querido esposo, padre y abuelo después de pelear un mes contra una neumonía y sus complicaciones", anunció la familia del músico Rubén Rada a través de su cuenta de Instagram. "Grascias a todos por los mensajes de preocupación y el amor de hoy y siempre. Infinitas gracias al equipo profesional que hizo todo lo posible y más", cerró el comunicado.

A principios de agosto, Rada había sido ingresado a una clínica de Montevideo, Uruguay, por una neumonía bilateral. Hasta su internación, el artista se encontraba en plena actividad y su proyecto más reciente fue ¿Quién va a cantar?, un ciclo de encuentros musicales junto a cantantes de distintos géneros para compartir música. De todas maneras, el historial médico del "Negro" Rada data del año 2015, cuando fue somitido a una angioplastía y luego, hospitalizado durante tres días por un pico de presión.