El tremendo elogio de Diego Latorre a una gran aparición del fútbol argentino

El rendimiento de los jóvenes talentos en el fútbol argentino suele generar grandes expectativas, pero pocas veces despierta el análisis profundo y la admiración que provocó en esta oportunidad. En el programa F90, emitido por la señal ESPN, el analista Diego Latorre se refirió al nivel del jugador Aranda y dejó una serie de conceptos contundentes sobre sus cualidades dentro del campo de juego, destacando su visión y su categoría.

Un elogio contundente a la aparición de Aranda

Durante su participación en el ciclo deportivo, Latorre no escatimó en halagos para describir las virtudes del mediocampista y aseguró que se trata de un caso poco frecuente dentro de la competencia actual. “Hace mucho tiempo que no veo una aparición así”, afirmó el exjugador y actual comentarista al evaluar las primeras actuaciones del juvenil en la máxima categoría.

En esa misma línea, el analista profundizó sobre los aspectos que diferencian al deportista del resto de sus colegas en cuanto al entendimiento táctico. “Un jugador que no solamente uno puede proyectar que juega bien o va a jugar bien, sino un jugador que descifra el juego, que lo entiende al juego, que te das cuenta como el tipo relaciona en cada ejecución, cada vez que toca la pelota, que toma contacto, es un jugador que asocia todo en la cabeza, sabe cuándo un pase, cuándo una gambeta, cambia el ritmo, tiene ingenio”, detalló Latorre al aire.

La interpretación del tiempo y el espacio

El análisis táctico continuó profundizando en la naturalidad con la que el futbolista se desplaza en el terreno y toma decisiones bajo presión. Según la mirada del especialista, el punto más alto del rendimiento del juvenil pasa por su dominio absoluto de las variables físicas y posicionales durante los noventa minutos de partido.

“No parece que corre, parece que se desliza, no parece que no pesa el pase, no le pesa nada”, describió Latorre sobre la postura y la ligereza del volante con el balón. Además, agregó que “hay una relación tiempo, espacio del jugador con sus condiciones, por supuesto, con respecto al adversario, a la pelota, la geografía donde él ocupa, los compañeros, que eso que es tan difícil de explicar, que es la interpretación del juego que el pibe lo hace lo tiene incorporado, es una maravilla”.

El acierto táctico y la ubicación en la cancha

Hacia el cierre de su exposición en el programa de ESPN, el analista hizo mención a una decisión estratégica vinculada a la posición del juvenil dentro del esquema táctico, señalando la importancia de mantenerlo en contacto permanente con la pelota para favorecer su protagonismo en el circuito ofensivo del equipo.

“Yo creo que el gran mérito del Vasco es haberlo centralizado, ese jugador tiene que estar cerca de la pelota para que tenga mucha cantidad de participaciones, no aislarlo del juego”, concluyó Latorre, mientras que sobre el cierre de su intervención expresó su deseo respecto al futuro inmediato del deportista: “Ojalá que el chico pueda continuar en esta línea”.