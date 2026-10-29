Cómo es el Toyota que corre en el Turismo Carretera

El Toyota Camry ocupa un lugar particular dentro de la historia moderna del Turismo Carretera. La marca japonesa ingresó oficialmente a la categoría en 2022 y rompió una tradición de décadas dominada por Ford, Chevrolet, Dodge y Torino.

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Desde entonces, el Camry evolucionó hasta convertirse en uno de los autos de nueva generación que actualmente compiten en el TC.

Sin embargo, pese a conservar la silueta y diferentes elementos visuales del sedán de Toyota, el vehículo que aparece en las pistas tiene muy poco que ver mecánicamente con un Camry de calle.

Un Camry por fuera y un TC por debajo

La base del auto es una estructura tubular de competición.

Originalmente, el desarrollo del Camry utilizó como punto de partida la estructura correspondiente al Torino, adaptada posteriormente para recibir la carrocería del modelo japonés.

El reglamento establece que algunos componentes deben conservar piezas de chapa vinculadas al modelo original, como el techo, los laterales, los zócalos y los paneles de las puertas.

En cambio, otras partes están realizadas en materiales más livianos.

Capot, paragolpes trasero, tapa de baúl, alerón, splitter y diferentes molduras pueden fabricarse en plástico reforzado con fibra de vidrio.

Así se mantiene la imagen del Camry, pero sobre una estructura creada específicamente para soportar las exigencias de una carrera.

Qué motor tiene el Toyota del TC

El cambio más grande aparece debajo del capot.

El Toyota Camry del Turismo Carretera no utiliza el motor del auto de calle.

En 2026 lleva un impulsor multiválvulas de la familia denominada Cherokee-ACTC, la misma base utilizada por otras marcas de la categoría.

Para el Camry, el reglamento fija una cilindrada de 3.500 cm³ y un régimen máximo de 8.500 rpm.

También establece un peso mínimo de 1.310 kilos, contando al piloto y los elementos contemplados por la verificación técnica.

La mecánica está fuertemente reglamentada para evitar grandes diferencias entre los diferentes modelos.

Aerodinámica específica

El Camry también tiene parámetros propios de aerodinámica.

Actualmente utiliza un splitter delantero de 40 milímetros, mientras que la altura máxima reglamentaria del alerón trasero es de 940 milímetros.

Durante 2026, la ACTC también permitió que el Toyota utilizara opcionalmente dos salidas de aire en la zona superior de la trompa para mejorar el funcionamiento aerodinámico y la evacuación del aire caliente.

Son pequeñas diferencias técnicas que permiten equilibrar su rendimiento frente a modelos como el Ford Mustang, Chevrolet Camaro, Dodge Challenger, Mercedes-Benz CLE, BMW M4 y Torino NG.

Toyota abrió una nueva etapa

Cuando debutó en 2022, el ingreso de Toyota generó un cambio histórico.

Fue la primera marca nueva incorporada a la categoría en décadas y anticipó la renovación que posteriormente llevó al TC a adoptar autos modernos.

El primer triunfo llegó en 2023.

Matías Rossi ganó en San Juan y le entregó a la automotriz japonesa su primera victoria dentro del Turismo Carretera.

Desde entonces, diferentes pilotos adoptaron el Camry.

Durante 2026 aparecen nombres como Rossi, Hernán Palazzo, Andrés Jakos, Josito Di Palma, Gaspar Chansard y otros representantes de distintas estructuras.

El resultado es un auto que mantiene la identidad visual de Toyota, pero responde completamente a la lógica del TC: estructura tubular, carrocería aligerada, motor de competición de 3,5 litros y una aerodinámica específicamente reglamentada para enfrentarse a las otras seis marcas de la categoría.