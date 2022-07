Toti Pasman se lanzó a la política de Boca y destrozó Riquelme: "Se cree el dueño"

Juan Carlos "Toti" Pasman habló de su posible candidatura a presidente de Boca Juniors y destrozó a Juan Román Riquelme por la gestión que lleva a cabo en el club.

Juan Carlos "Toti" Pasman se lanzó a la política de Boca Juniors y destrozó a Juan Román Riquelme. El periodista demostró en varias ocasiones su descontento con la gestión del ídolo "Xeneize" y, en esta ocasión, no descartó postularse en las próximas elecciones que se desarrollarán en 2023. De hecho, el conductor también contó con qué candidato opositor se siente identificado.

Si bien se desempeña como comentarista y está al frente de varios ciclos televisivos y radiales, Pasman no ocultó que es hincha por Boca. En diálogo con el medio deportivo Olé, "Toti" reveló desde cuándo fue ver al equipo y cómo nació su fanatismo. Sin embargo, las palabras que más ruido hicieron fueron las que soltó sobre su acercamiento a la política de la institución y los palazos para Román.

"Como gustar me encantaría. Es más, tengo un antecedente familiar: mi tío Martín Benito Noel, el expresidente del club que llevó a Maradona a Boca en 1981. Y desde muy chico voy a la Bombonera. Lo pienso más a largo plazo, pero no descarto el 2023 porque no me gusta nada la conducción Riquelme. Se cree el dueño del club, maneja a Ibarra a control remoto, contrata a Roncaglia mientras River trae a Borja y Solari. ¿Le quiere competir con Ibarra y Gracián? Es un chiste. Nos toma el pelo a los hinchas de Boca. Supuestamente saben de fútbol y dejaron libre a Nahuel Molina que se acaba de vender en 24 millones y va a jugar el Mundial, un papelón", sostuvo "Toti" Pasman.

Y agregó: "También el maltrato a los ídolos de Boca, como echar a Rolando Schiavi, ni siquiera recibir a Nicolás Burdisso, tratar de exjugador a Carlos Tevez, echar en una estación de servicio a Battaglia. Faltas de respeto constantes a glorias de Boca. El único héroe no es Román, y además el mejor que vistió la 10 de Boca es Maradona. ¡Por escándalo!". Por último, contó con qué candidato se lleva mejor de cara al 2023: "Con el que más me identifico es con José Beraldi, por tener una relación casi de amistad y porque ama a Boca como nadie. Es bostero y no necesita la plata del club ni vivir de Boca".

Toti Pasman apuntó contra Juan Román Riquelme por los pasacalles

Después de la victoria de Boca Juniors ante Talleres, una vez más, se conocieron pasacalles contra dos periodistas deportivos. Las imágenes aparecieron en La Bombonera para Martín Arévalo y Toti Pasman. Uno de los periodistas salió al cruce de esto y culpó al consejo. Los pasacalles sostienen: "Martín Arévalo viuda despechada" y, además, "Basta de estas lacras, quieren ver hundido a Boca".

Por este motivo, Pasman sostuvo: "Son unos cobardes, sacaron lo peor de la política nacional, donde es normal escrachar a periodistas. Es de lo peor lo que hicieron". En este punto, también sostuvo -echándole la culpa al consejo de fútbol por las banderas- "en muchas décadas, es la primera vez que en Boca se persiguen a periodistas. Ya le dedicaron banderas a Vignolo, después sacaron un comunicado para Diego Díaz y ahora hay banderas para Martín Arévalo y para mí".