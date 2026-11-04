Tomás Aranda vuelve en Boca antes de lo previsto: cuándo jugaría otra vez

Boca Juniors recibió una positiva e inesperada en la previa de la definición del Torneo Clausura 2026 y la final de la Copa Sudamericana: Tomás Aranda ya tiene el alta y podría regresar a las canchas en los próximos días. El juvenil, que había sufrido una fractura de peroné y parecía perderse lo que restaba del año, ya trabaja a la par de sus compañeros y tiene posibilidades concretas de integrar la convocatoria para el encuentro del sábado frente a Defensa y Justicia en la Bombonera.

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La evolución del futbolista sorprendió incluso dentro del cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena, ya que aunque la intención inicial era llevar adelante una recuperación progresiva después de la operación a la que fue sometido el 27 de agosto, las sensaciones que dejó en los últimos entrenamientos modificaron los planes. Al mediocampista de 19 años, figura en el 'Xeneize' durante este año, lo ven bien desde lo físico, consideran que tiene ritmo y analizarán durante la semana si está en condiciones de regresar a la competencia.

El último partido de Aranda con la camiseta de Boca fue el 24 de agosto, en el empate 1 a 1 frente a Racing. Si bien la lesión parecía haberlo marginado del tramo decisivo de la temporada, su evolución abrió una puerta que hasta hace poco estaba prácticamente cerrada. Su regreso sería un refuerzo inesperado para un equipo que se juega objetivos importantes en el cierre del año.

Adam Bareiro, el otro futbolista que puede recuperar Arruabarrena en Boca

En paralelo, Adam Bareiro también comenzó a trabajar junto al resto del plantel, aunque su situación es diferente. El delantero apunta a estar disponible para la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield este 14 de noviembre, y su vuelta demandará una adaptación más gradual debido al extenso período de inactividad.

Bareiro, también en su etapa final de recuperación, apunta a llegar a la semifinal de Copa Argentina contra Banfield.

El paraguayo no juega desde el 9 de mayo, cuando sufrió un doble desgarro en el aductor y el recto anterior del abdomen izquierdo durante el encuentro ante Huracán. Posteriormente, una hernia de disco lumbar complicó su recuperación y obligó a que pasara por el quirófano.

De esta manera, Boca podría recuperar antes de lo previsto a una de sus principales apariciones futbolísticas de los últimos meses. Aranda no solo podría estar disponible para las semifinales de la Copa Argentina y la final de la Copa Sudamericana, sino que también tiene chances de reaparecer este sábado ante Defensa y Justicia, en un partido clave para las aspiraciones del 'Xeneize' en la tabla anual.

Así se jugará la fecha 16 del Clausura: días y horarios

Jueves 5 de noviembre

15 horas | Aldosivi vs. River Plate.

| Aldosivi vs. River Plate. 19:15 | Gimnasia (LP) vs. Belgrano.

Viernes 6 de noviembre

15:00 | Barracas Central vs. Racing Club.

| Barracas Central vs. Racing Club. 19:00 | San Lorenzo vs. Platense.

| San Lorenzo vs. Platense. 19:00 | Independiente vs. Deportivo Riestra.

| Independiente vs. Deportivo Riestra. 19:00 | Unión vs. Vélez.

| Unión vs. Vélez. 22:00 | Tigre vs. Sarmiento.

| Tigre vs. Sarmiento. 22:00 | Banfield vs. Atlético Tucumán.

Sábado 7 de noviembre

15:00 | Gimnasia (Mendoza) vs. Independiente Rivadavia.

| Gimnasia (Mendoza) vs. Independiente Rivadavia. 15:00 | Talleres vs. Estudiantes (LP).

| Talleres vs. Estudiantes (LP). 17:30 | Boca Juniors vs. Defensa y Justicia (definición de la tabla Anual).

| Boca Juniors vs. Defensa y Justicia (definición de la tabla Anual). 17:30 | Argentinos Juniors vs. Huracán (definición de la tabla Anual).

| Argentinos Juniors vs. Huracán (definición de la tabla Anual). 17:30 | Rosario Central vs. Estudiantes (Río Cuarto) (definición de la tabla Anual).

| Rosario Central vs. Estudiantes (Río Cuarto) (definición de la tabla Anual). 22:00 | Instituto vs. Newell's.

Domingo 8 de noviembre