Arruabarrena recuperó dos piezas claves en Boca en la definición del Clausura

El entrenador sumó un volante y un delantero más a la cantidad de jugadores que tiene disponible en el plantel de cara a un mes crucial como es noviembre

La llegada de noviembre expone que se trata de un mes de grandes definiciones para Boca y, más que nada, para Rodolfo Arruabarrena en su regreso al fútbol argentino. Esto se encuentra acompañado por dos grandes noticias que se vinculan con la recuperación de dos jugadores que son claves para el armado del once titular. Todo en un momento en el que el equipo se encuentra ante la chance de obtener cuatro títulos en menos de tres meses.

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"Tomás Aranda y Adam Bareiro tienen el alta médica, ambos se sumaron al equipo. El 'Vasco' va ampliando el plantel para los dos últimos meses del año, donde Boca se juega muchos títulos", expresó el periodista Leandro Aguilera en su cuenta de X (ex Twitter). Lo particular de esto es que ambos podrían llegar a ser convocados para el último encuentro de la fase de grupos del Torneo Clausura, donde el Xeneize tiene chances de gritar campeón de la Liga Profesional frente a Defensa y Justicia.

Lo particular de la presencia de Tomás Aranda es que tenía una fractura de peroné, de la que se encuentra totalmente recuperado. Y no solo eso, sino que además reúne las condiciones necesarias para sumar minutos dentro del campo de juego. Por ende, no es descabellado que le den minutos en los próximos días.

Mientras que Adam Bareiro dejó atrás un problema en la zona lumbar. Se tenía previsto que su vuelta fuera para la temporada 2027, pero el paso de los días expuso que el delantero dejó de sentir dolores en la zona al ser sometido a varias pruebas de intensidad. Esto permitió pensar que se encuentra en condiciones normales de ser convocado y afrontar las exigencias que un partido oficial puede llegar a ofrecer. De esta manera, se recupera un suplente natural para Miguel Merentiel. Algo clave para destrabar los partidos en caso de empate.

Los otros jugadores que se encuentran entrenando de manera diferenciada

Por otro lado, se puede observar que Agustín Marchesín se encuentra moviéndose de manera diferenciada porque está trabajando para dejar atrás una rotura de ligamentos cruzados. Una lesión que contrajo al comienzo de la temporada y que obligó a que Boca saliera en la búsqueda de un arquero como Álvaro Montero, porque desde el cuerpo técnico de Rodolfo Arruabarrena consideraron que con Leandro Brey y Javier García no alcanzaba para afrontar los compromisos del segundo semestre.

Mientras que Tomás Belmonte se encuentra operado y trabajando de manera especial para dejar atrás una rotura de meniscos. En su caso, se cree que podría estar recién para el inicio de la temporada 2027, dado lo reciente que fue la lesión. Es por ello que no se va a apresurar su vuelta. Lo mejor es que trabaje de manera diferenciada y que, cuando no sienta problemas en la zona, lo vayan probando para determinar cómo se siente.