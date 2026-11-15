Todos los “hijos de” que corrieron en la historia del Turismo Carretera

La historia del Turismo Carretera tiene una característica que se repite prácticamente desde sus primeros años: los apellidos pasan de una generación a otra. Padres que fueron pilotos y, décadas después, hijos que terminaron ocupando una butaca en la misma categoría más popular del automovilismo argentino.

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La propia ACTC destacaba ya en 2013 que existían más de 25 casos de familias en las que un hijo había seguido a su padre al volante de un auto de TC. Desde entonces se agregaron varios nombres, por lo que la lista continuó creciendo.

Tomando como criterio que padre e hijo hayan participado efectivamente como pilotos del Turismo Carretera, estos son los principales casos documentados a lo largo de la historia:

Onofre Marimón , hijo de Domingo Marimón .

Jesús Ricardo Risatti , hijo de Ricardo Leopoldo Risatti .

Gerardo Risatti , hijo de Jesús Ricardo Risatti .

Oscar Erit Cordonnier , hijo de José Armando Cordonnier .

Ricardo Peduzzi , hijo de Félix Peduzzi .

Mariano Alberto Calamante , hijo de Mariano Calamante .

Carlos Rubén Calamante , también hijo de Mariano Calamante .

Esteban Fernandino (h) , hijo de Esteban Fernandino .

Edgardo Caparrós , hijo de Raimundo Caparrós .

José Luis Di Palma , hijo de Luis Rubén Di Palma .

Patricio Di Palma , hijo de Luis Rubén Di Palma .

Marcos Di Palma , hijo de Luis Rubén Di Palma .

Josito Di Palma , hijo de José Luis Di Palma .

Facundo Gil Bicella , hijo de Rubén Gil Bicella .

Luis Alberto Miraldi , hijo de Roque Luis Miraldi .

Mariano Altuna , hijo de Francisco Altuna .

Diego Aventín , hijo de Oscar Aventín .

Sergio Alaux , hijo de Oscar Alaux .

Gastón Mazzacane , hijo de Hugo Mazzacane .

Juan Manuel “Gianni” Deambrosi , hijo de Juan Carlos Deambrosi .

Juan Manuel Iglesias , hijo de Fernando “Pichi” Iglesias .

Carlos Okulovich , hijo de Carlos Okulovich .

Tomás Urretavizcaya , hijo de Roberto Urretavizcaya .

Leonel Sotro , hijo de Walter Sotro .

Jonatan Castellano , hijo de Oscar Castellano .

Juan Bautista De Benedictis , hijo de Juan Antonio De Benedictis .

Leonel Pernía , hijo de Vicente Pernía .

Diego Ciantini , hijo de José “Bocha” Ciantini .

Juan Tomás Catalán Magni , hijo de Julio Catalán Magni .

Valentín Aguirre , hijo de Gastón Aguirre .

Kevin Candela , hijo de Enrique Candela .

Agustín Martínez , hijo de Omar “Gurí” Martínez .

Diego Azar , hijo de Javier Azar .

Thomás Ricciardi , hijo de José Luis Ricciardi .

Juan Manuel Tomasello, hijo de Juan José Tomasello.

La nómina muestra hasta qué punto el automovilismo familiar forma parte de la identidad del TC. En 2021, por ejemplo, había diez pilotos en la misma temporada cuyos padres habían corrido anteriormente en la categoría. Para 2026, esa situación seguía vigente: antes del inicio del año se contabilizaban once pilotos de la grilla con padres que también habían pasado por la “Máxima”.

La dinastía Di Palma, el caso más impresionante

Ninguna familia representa mejor este fenómeno que los Di Palma. Es que Luis Rubén Di Palma, bicampeón del Turismo Carretera, vio competir posteriormente en la categoría a sus tres hijos varones: José Luis, Patricio y Marcos. Los tres, además, consiguieron victorias.

Después apareció una tercera generación: Josito Di Palma, hijo de José Luis y nieto del “Loco”, que llegó a las 200 carreras de TC en octubre de 2026 y acumula ocho triunfos.

Otro caso excepcional es el de los Risatti, cuya historia atraviesa cuatro generaciones. Ricardo Risatti I abrió el camino en los años 30, su hijo Jesús Ricardo continuó en las décadas siguientes y la familia volvió a aparecer posteriormente en el TC.

Padres e hijos que también ganaron

Llegar al Turismo Carretera ya es poco frecuente. Que padre e hijo hayan conseguido ganar una carrera es todavía más extraordinario.

Cuando Diego Ciantini obtuvo su primera victoria en 2023, él y José Ciantini se convirtieron en la 14ª combinación de padre e hijo ganadores en la historia de la categoría.

Ese selecto grupo incluye a los Marimón, Risatti, Cordonnier, Peduzzi, Calamante, Fernandino, Caparrós, Di Palma, Aventín, De Benedictis, Castellano, Pernía y Ciantini.

El fenómeno sigue creciendo

La tradición está lejos de terminar. Agustín Martínez, hijo del bicampeón Omar “Gurí” Martínez, ya acumula carreras y podios en la categoría. Kevin Candela, hijo de Enrique Candela, compite actualmente en el TC, al igual que Diego Azar, hijo de Javier Azar, y Thomás Ricciardi, hijo de José Luis Ricciardi.

Hay además un caso que suele aparecer cuando se habla de los “hijos de” del TC, pero merece una aclaración: Agustín Canapino y Matías Canapino son hijos de Alberto Canapino, una de las figuras técnicas más importantes de la historia moderna de la categoría. Sin embargo, Alberto Canapino fue fundamentalmente preparador y chasista, por lo que no integra la lista estricta de padres e hijos que compitieron ambos como pilotos de Turismo Carretera.

Desde las viejas cupecitas hasta los actuales Mustang, Camaro, Camry, BMW M4 y Mercedes-AMG, la tecnología del Turismo Carretera cambió por completo. Algo, sin embargo, permanece casi intacto: en el TC, muchas veces el apellido pesa tanto como el número pintado sobre el auto.