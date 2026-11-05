Todas las bajas en River para los octavos del Torneo Clausura

Al menos dos jugadores titulares no estarán disponibles para el partido de octavos de final del Millonario.

Uno de los objetivos que Leonardo Ponzio se puso como entrenador de River era clasificar a los octavos de final del Torneo Clausura, y esto se acaba de lograr después de la victoria conseguida frente a Aldosivi en el marco de la fecha 16. Los goles de Ángel Correa y Lucas Beltrán permitieron que el equipo avance de ronda. Aunque hay un detalle que enciende varias alarmas, producto de que son varias las ausencias que podría llegar a haber de cara al próximo partido.

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Las ausencias en River

Gonzalo Montiel: el Tribunal de Disciplina de la AFA le entregó tres fechas de suspensión por los gestos realizados al marcharse del campo de juego de la Bombonera. Esto obliga a pensar que el uruguayo Giovanni González será su reemplazante en la zaga defensiva.

Juan Cruz Meza: el volante ingresó pocos minutos en el Superclásico y, al día siguiente, manifestó una serie de dolores que se transformaron en un desgarro. Se estima que tiene para un mes de recuperación.

Juan Carlos Portillo: el volante trabaja en el campo, pero todavía no dispone del alta médica necesaria para retomar los entrenamientos, producto de haber sufrido una rotura de ligamentos cruzados.

Fausto Vera: todo depende de cómo vaya evolucionando con el paso de los días y de si no siente dolores por el desgarro que contrajo.

Aníbal Moreno: su ausencia es más particular porque presenta dolores en la zona lumbar y requiere de un tratamiento que es a base de prueba y error. Cualquier síntoma obliga a frenar las cargas y empezar de vuelta hasta que el cuerpo se encuentre en condiciones de afrontar una exigencia profesional.

Agustín Ruberto: el delantero comenzó a trabajar en el campo y pareciera que tiene el alta cerca, pero es muy poco probable que sume minutos después de haber pasado casi toda la temporada entrenando para dejar atrás una rotura de ligamentos cruzados.

Por otro lado, se confirmó que Martínez Quarta recibió una fecha de suspensión por la tarjeta roja que recibió frente a Boca, y esto permite entender que se encuentra habilitado para sumar minutos en el partido de octavos de final. El hecho de que sea en el Monumental puede hacer que Leonardo Ponzio se incline más por los servicios de Lautaro Rivero, quien demostró un nivel mejor que el que tenía antes de perder su lugar dentro del once inicial.

El mal momento goleador del equipo

Por otro lado, la ausencia de Gonzalo Montiel en River expone que no solo pierde una pieza más que importante para armar la defensa, sino que también se queda sin su goleador. Esto es producto de que el defensor es el que más goles anotó en River en lo que respecta a la tabla anual de 2026. Son siete los gritos sagrados que entonó. Algo que permite entender el mal momento deportivo que el equipo atraviesa y lo fundamental que es el lateral derecho para el equipo.