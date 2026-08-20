Tigres UANL de México nombra vicepresidente deportivo y técnico interino a Vucetich

Tigres UANL anunció el jueves el regreso de Víctor Manuel Vucetich como vicepresidente deportivo y director técnico interino para el torneo Apertura del fútbol mexicano.
El experimentado técnico de 71 años toma el lugar que dejó Hernán Elizondo, quien también fue designado técnico interino del club en julio tras la salida del estratega argentino Guido Pizarro.
"Hemos llegado a un acuerdo para la incorporación de Víctor Manuel Vucetich como nuevo vicepresidente deportivo, y a la par, asumirá la dirección técnica del equipo de forma interina", informó el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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"Víctor cuenta con una amplia y reconocida trayectoria en el fútbol mexicano, además de conocer bien nuestra institución, misma que ha dirigido en dos etapas. Su experiencia, liderazgo y profundo conocimiento del fútbol mexicano se suman a partir de hoy a nuestro proyecto deportivo", agregó.
El llamado "Rey Midas", por los múltiples títulos ganados con diferentes equipos, dirigió a Tigres UANL de 1995 a 1996 y de 1999 a 2000. En la temporada 1995-1996 ganó la Copa.
Además de Tigres, Vucetich ha dirigido a Mazatlán, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, León, Cruz Azul, Pachuca, Puebla, Jaguares de Chiapas, Veracruz, Neza y Estudiantes Tecos.
Ha sido campeón al frente de Monterrey, Tigres UANL, Cruz Azul, Pachuca, León, Neza y Estudiantes Tecos.
Además, dirigió dos partidos a la selección mexicana en 2013 durante la eliminatoria para el Mundial de Brasil.
La presentación de Vucetich en su tercera etapa al frente de Tigres será el viernes, cuando el club de la Universidad Autónoma de Nuevo León enfrente al Atlante en la quinta jornada del torneo Apertura.
Con información de Reuters