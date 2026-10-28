El camino hacia la alta competencia deportiva no suele estar pavimentado de comodidades, y la historia de Mariana Carrizo, integrante de la Selección Argentina de Taekwondo, es un claro reflejo de ello. El trabajo es diario y, por ejemplo, esta taewkondista que lucha por su sueño organiza una rifa para costear su participación en el próximo torneo nacional de Jujuy.

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Con un nivel técnico indiscutible, la atleta se enfrenta diariamente a una realidad marcada por la falta de apoyo económico masivo y la necesidad de autogestionar cada uno de sus pasos. Mariana se encuentra organizando una rifa, apoyándose en la solidaridad de la gente a través de sus redes sociales y en el motor incondicional de su familia. A este enorme esfuerzo financiero se le suman los retos recientes de su calendario internacional, donde la falta de presupuesto y la escasez de oportunidades para salir a foguearse en el exterior dificultan la acumulación de puntos en el ranking mundial, un contraste duro frente a potencias extranjeras que cuentan con mayores recursos.

Su actualidad competitiva se cruza con las vivencias de los Juegos Suramericanos y otros compromisos internacionales que ha debido afrontar haciendo malabares con el tiempo y el dinero. La taekwondista no pude trabajar solo de lo suyo. Necesita hacer más cosas y por eso trabaja como profesora de educación física y en un parque de diversiones, pero también conoce el sacrificio yéndose a La Costa para hacer la temporada de verano. En medio de este ritmo desgastante, la alimentación y la guía de su nutricionista, Lara Snyder, resultan vitales para mantener la energía necesaria, aunque a veces los suplementos queden relegados ante la urgencia de financiar los traslados y las inscripciones.

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Detrás de cada medalla —como las dos de plata en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento en Rosario, el oro en el Torneo Nacional Absoluto, las preseas en el Abierto de la República, los metales de oro en el Presidente Cup y el emotivo bronce panamericano— hay una historia de vida profunda que comenzó en su infancia. Mariana practica taekwondo desde los tres o cuatro años e integra la Selección Argentina desde el año 2020, en plena pandemia.

Recuerda con especial emoción momentos límite, como el exigente camino hacia el mundial de Hong Kong en 2024, donde tras regresar de Perú debió juntar una gran cantidad de dinero en tiempo récord tocando puertas de medios y organizando rifas. Nada de esto hubiera sido posible sin el sacrificio de sus padres y de su hermano mayor, quienes la acompañan incondicionalmente desde sus inicios en este deporte que en la categoría sub-30 reúne a un valioso semillero de unas quince atletas en el país. Con la mirada puesta en el futuro y la esperanza de conseguir sponsors que alivien el peso de la autogestión, Mariana continúa demostrando que la pasión y la perseverancia son más fuertes que cualquier obstáculo.