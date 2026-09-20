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Thiago Almada se desgarró en River y es baja para Ponzio: cuánto tiempo estará sin jugar

Golpazo para River Plate: Thiago Almada se desgarró y es baja para Ponzio por un mes. Cuántos partidos del Torneo Clausura se perderá Thiago Almada.

20 de septiembre, 2026 | 13.45
River Plate, fútbol argentino, Thiago Almada

River sumó una mala noticia tras la dura derrota en condición de local por 2 a 1 frente a Huracán por el Torneo Clausura: Thiago Almada sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps y será baja por al menos un mes. El atacante de la Selección Argentina sufrió la molestia en los primeros cinco minutos del encuentro ante el 'Globo' en el Estadio Monumental y debió ser reemplazado por Lucas Beltrán.

Si bien se espera que pueda estar al 100% para los playoffs, el 'Guayo' llegará con lo justo al Superclásico contra Boca Juniors en la fecha 15.

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