Thiago Almada se desgarró en River y es baja para Ponzio: cuánto tiempo estará sin jugar

Thiago Almada sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps y será baja por un mes: los detalles de su lesión.

River sumó una mala noticia tras la dura derrota en condición de local por 2 a 1 frente a Huracán por el Torneo Clausura: Thiago Almada sufrió un desgarro grado 1 en el cuádriceps y será baja por al menos un mes. El atacante de la Selección Argentina sufrió la molestia en los primeros cinco minutos del encuentro ante el 'Globo' en el Estadio Monumental y debió ser reemplazado por Lucas Beltrán.

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Si bien se espera que pueda estar al 100% para los playoffs, el 'Guayo' llegará con lo justo al Superclásico contra Boca Juniors en la fecha 15.

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