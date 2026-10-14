Jorge “Roña” Castro falleció a los 59 años tras descompensarse en un bingo de Morón. La situación ocurrió durante la madrugada y, juunto a él, había un testigo que estaba jugando en una máquina cercana y relató como fueron los últimos momentos del exboxeador.

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Al igual de lo que contó su hija Quimey, que había dicho que Locomotora "se sentía mal", esta vez fue Marcos Tolosa quien aseguró que Castro dijo "me duele el pecho” antes de caer desplomado. Las autoridades confirmaron que el personal médico y efectivos del Comando Patrulla de Morón arribaron al establecimiento, pero ya no encontraron signos vitales en Castro. Por el momento, la causa de la muerte está bajo investigación y fue caratulada como “averiguación causales de muerte”.

En una entrevista con Radio Mitre, Tolosa aseguró que en el lugar hay pocos cuidados por parte de la empresa. “Hace 28 años que vengo acá. Acá no había nada, no hay ni una enfermera acá adentro. Nada. Acá uno se puede morir, como le pasó a él. Es de terror. Un horror”, afirmó Tolosa, exigiendo que el lugar cuente con una ambulancia y mejor preparación para emergencias.

Además, explicó que Castro tenía diabetes y atribuyó la descompensación a esa enfermedad, aunque la causa oficial aún no fue confirmada. El encargado del bingo fue quien llamó a emergencias para informar sobre la situación, pero cuando llegaron los servicios, lamentablemente el exboxeador ya había fallecido.

El "Roña" vs. Milei: su ayuda a los sectores más vulnerables

A lo largo de los últimos meses, "Locomotora" cruzó al líder de La Libertad Avanza y presidente de la Nación, Javier Milei, de diversas maneras por el ajuste que lleva adelante el economista. Cabe recordar que el expúgil tenía merenderos a su cargo en el territorio bonaerense para ayudar a los sectores más vulnerables, por lo que no acordaba en lo más mínimo con la actual gestión a nivel nacional.

En una de sus declaraciones más virales en medios y plataformas digitales, el santacruceño utilizó una analogía pugilística directa para reflejar su total descontento con el rumbo político y económico. "Me gustaría pelear con Milei y acomodarle las ideas...", disparó en marzo del 2026.

Mientras que remarcó, en una entrevista con El Destape, lanzó: "Milei dice que sacó a 12 millones de la pobreza y la gente va cada vez más a los comedores... Se lavan la boca con eso y es mentira". Incluso, en esa charla dejó en claro que antes asistía a 2.100 personas y las filas pasaron a triplicarse, hasta registrar más de 6.400 personas en busca de un plato de comida.

"El Gobierno nacional nos quitó todas las ayudas. Cero, nada...", dijo en otra ocasión al denunciar públicamente el abandono de las autoridades nacionales hacia espacios de contención comunitaria en los barrios. Y sumó: "Acá la gente se está cagando de hambre y Milei dice que nos salen dólares de las orejas".