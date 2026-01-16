Tsitsipas busca la alegría de la competición en su regreso a Melbourne Park

Imagen de archivo del tenista griego Stefanos Tsitsipas en acción durante su partido de cuartos de final contra el italiano Jannik Sinner en el Six Kings Slam, en el ANB Arena, Riad, Arabia Saudita.

El tenista griego Stefanos Tsitsipas, exsubcampeón del Abierto de Australia, regresará esta semana a los torneos ‍de Grand Slam y ⁠el viernes afirmó que sólo está centrado en disfrutar en Melbourne Park tras una lesión de espalda que le impidió jugar la segunda mitad de su campaña de 2025.

El ex número tres mundial jugó dos partidos individuales para Grecia en la Copa Davis en septiembre, después de su eliminación en segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos un mes ‌antes, pero luego se tomó un tiempo ⁠de descanso para recuperarse de sus ⁠molestias.

Antes del primer Grand Slam del año, donde alcanzó la final en 2023, Tsitsipas dijo que su objetivo es ‍volver a sentirse competitivo después de haber ganado sólo dos partidos en los Grand Slams ⁠el año pasado.

"No busco grandes ‌cosas en la pista", dijo. "Sólo quiero salir ahí fuera, disfrutar del aspecto competitivo del juego, en el que los jugadores van de un lado a otro, y enamorarme de ese proceso (...) ver lo que eso aporta ‌a mi ‌juego".

"Ése es el tipo de cosas en las que estoy centrado ahora mismo", añadió el heleno, que ha caído al número 33 de la clasificación en medio de sus problemas con las lesiones.

Tsitsipas ​dijo que el organismo rector del tenis masculino debe hacer cambios en el calendario del circuito, ya que demasiados jugadores se están retirando de los partidos y sufriendo lesiones, destacando la intensidad de los torneos ATP 1000, muchos de los cuales duran 12 días.

"Hay muchas preocupaciones serias con el circuito, y ‍estoy seguro de que muchos jugadores han hablado de esas cosas", comentó. "No soy nadie para quejarme, porque me encanta el circuito ATP. Me encanta lo que nos ofrece a los jugadores y las oportunidades que nos da, pero es ​sólo (que) el calendario está demasiado saturado".

"No creo que sea una coincidencia que tantos jugadores se lesionaran en 2025, y hay una ​estadística que he visto. No habíamos tenido un año así con tantas retiradas", afirmó. "Creo que es una correlación ⁠directa con lo que nos está haciendo el circuito. No creo que sea accidental que esto haya sucedido. Los Masters 1000 son demasiado largos".

(Editado en español por Carlos Serrano)