Reapareció Guillermo Vilas con una foto que llenó de alegría a sus fanáticos

El exjugador apareció en una foto que sacó su esposa y que muestra su estado actual, en medio de los rumores sobre su estado de salud.

Desde hace mucho tiempo, la salud de Guillermo Vilas se tornó un tema importante cada vez que se conoce una novedad. Se supo que atraviesa una enfermedad cognitiva, pero sus apariciones públicas son cada vez más escasas y ahora se conoció una nueva foto de la esposa del exdeportista.

La esposa de Guillermo Vilas, Phiang Vilas, publicó una imagen del extenista de 70 años que le estaba dando, justamente, un beso a su hija Landinlao, que tiene 12 años. La pareja, por otro lado, tiene otras dos hijas: Andanin, de 18, e Intila de 11. Rápidamente hubo comentarios, saludos de la familia y elogios al mejor tenista argentino de todos los tiempos.

La foto de Guillermo Vilas

l dolor de José Luis Clerc por Guillermo Vilas: "Es muy duro hablar de él"

José Luis Clerc, reveló -en un programa de televisión que Guillermo Vilas sigue en un estado de salud muy delicado por estos tiempos y que está "muy enfermo". Todo comenzó cuando la conductora le preguntó a "Batata" cómo está "Willy", a lo que el comentarista de ESPN contestó con mucha emoción de por medio: "Ay…", manifestó sin poder continuar. "Está complicado, ¿no?", le consultó otra vez la nieta de la diva. Entonces, visiblemente consternado por esta situación, el extenista decidió aportar detalles acerca de la pesadilla que vive el ídolo deportivo nacional.

Ya un poco más animado para expresarse acerca de su excompañero en Argentina para la Copa Davis, el exnúmero 3 del mundo señaló: "Sí, me conmueve mucho, disculpen... Hice toda mi carrera con él. Es muy doloroso lo que está viviendo Guillermo. Hace muchos años estaba en Roland Garros y me fui a su academia de tenis en Mallorca, me mandó un WhatsApp y me dijo ‘Batata, estoy enfermo’. Es muy duro hablar de él. Perdón".