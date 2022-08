Por no vacunarse contra el Covid, Novak Djokovic no jugará el US Open

Novak Djokovic no jugará el US Open, por segundo año consecutivo, luego de tomar la decisión de no vacunarse contra el Covid-19.

25 de agosto, 2022 | 13.31

Por no vacunarse contra el Covid, Novak Djokovic se bajó del US Open

Novak Djokovic anunció que no jugará el US Open 2022. El motivo es más que claro, ya que al no estar vacunado contra el Covid-19 no tendrá permitido ingresar a Estados Unidos para disputar el mencionado certamen. De esta manera, su ausencia en dicha competencia internacional será otro problema para el deportista. El número 6 del ranking ATP dejó un claro mensaje a través de sus redes sociales en el que saludó a sus colegas y transmitió sus ganas de volver a jugar. El tenista serbio se perderá el último Grand Slam del año, sumado que tampoco estuvo en el Abierto de Australia. Sí presenció el Roland Garros y llegó a cuartos de final, en donde perdió en cuartos de final ante Rafael Nadal, y se consagró campeón en Wimbledon. Sin embargo, este último compromiso no repartió puntos, por lo que a lo largo del 2022 perdió varios puestos por lo que no sumó. MÁS INFO Copa Davis Coria confirmó el equipo para las finales de la Copa Davis 2022 "Lamentablemente, no podré viajar a NY esta vez para el US Open. ¡Buena suerte a mis compañeros! Me mantendré en buena forma y con espíritu positivo y esperaré una oportunidad para competir de nuevo", escribió "Nole" en su cuenta de Twitter. Con estos dichos, el serbio se bajó del campeonato estadounidense que ganó en tres oportunidades (2011, 2015 y 2018). Cabe destacar, que en la temporada 2021 fue el único que le faltó para ganar los 4 Grand Slam. Es la segunda vez en el año que le sucede algo similar, ya que lo expulsaron de Australia cuando faltaban pocos días para que comience el torneo en dicho país. De hecho, las autoridades locales determinaron la detención del tenista en dos ocasiones, debido a las irregularidades presentadas en su declaración de ingreso. Teniendo en cuenta que su presencia era un riesgo para la salud pública de dicho país, tomaron la decisión de marginarlo de dicho campeonato. Luto en el tenis argentino: murió Tiago Alomar, una de sus máximas promesas del deporte Se trataba de un joven de 17 años oriundo de Gualeguay, Entre Ríos, que falleció como consecuencia de las heridas que le dejó el choque y el vuelco sufrido con su camioneta en la Costanera de su provincia natal. De acuerdo con los medios de comunicación locales, el domingo 14 de agosto de 2022 el joven perdió el control de su vehículo, un Fiat Strada gris, que terminó volcando en las inmediaciones del Parque Quintana de Gualeguay. En el momento del vuelco del vehículo, ambos salieron despedidos, aunque Tiago se llevó la peor parte. Luego de haber sido trasladados de inmediato al hospital San Antonio, pese a los intentos de los médicos por reanimarlo, se informó que el deportista sufrió un paro cardiorrespiratorio por una lesión en la tráquea y un neumotórax. Si bien la muerte ocurrió en la madrugada del lunes, recién fue confirmada el martes por la noche por la AAT.