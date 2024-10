El sorpresivo anuncio de Jannik Sinner en el tenis mundial.

Jannik Sinner sorprendió al mundo del tenis con un anuncio a través de las redes sociales, de cara al Masters 1000 de París-Bercy 2024. El italiano de 23 años, el número uno del mundo en el ranking de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), confirmó que no jugará uno de los torneos más importantes del calendario por el dinero y los puntos que reparte.

Mediante su cuenta oficial de Instagram (@janniksin), el joven les comunicó a sus casi tres millones de seguidores que no podrá participar del certamen porque contrajo un virus en los últimos días. De esta manera, prefirió bajarse de la competición en la capital de Francia para rehabilitarse y estar al ciento por ciento para la recta final de la campaña.

Sinner se bajó del Masters 1000 de París 2024: el anuncio oficial

Con un posteo en el perfil de Instagram, el crack italiano reconoció que "no es un anuncio fácil de hacer", aunque detalló: "Mi equipo y yo llegamos temprano para prepararnos lo mejor posible pero, desafortunadamente, comencé a sentirme mal durante el entrenamiento y fui al médico el domingo". Para ser más claro, explicó: "Resulta que me enfermé de un virus. Ahora me siento mejor, pero todavía no estoy listo para competir aquí en París. Tenía muchas ganas de participar en este torneo, así que es decepcionante, por decir lo menos. Por ahora, me estoy centrando en la recuperación y en volver al 100%". "¡Intentaré volver más fuerte para Turín!", completó el astro nacido en Bolzano.

Sinner se bajó del ATP de París.

De esta forma, los grandes objetivos de Sinner para los últimos casi dos meses de competencia pasan a ser el ATP Finals 2024 y el Final 8 de la Copa Davis. Su ausencia en el Masters 1000 de París desvirtúa completamente el cuadro, dando entrada a un Arthur Cazaux que se encuentra con una oportunidad de oro para avanzar. Además, beneficia a Holger Rune o Álex de Miñaur, potenciales rivales del italiano en su sección del cuadro.

"Es duro tener que renunciar a disputar este torneo. Después del primer entrenamiento no me sentí bien y los médicos me dijeron que era un virus", destacó el europeo. "Hoy me encuentro algo mejor, pero mi cuerpo no está preparado para competir... Estoy triste porque quería ver cuál era mi nivel antes de los próximos torneos, que son una gran prioridad para mí. Toca recuperarse al 100% para volver a entrenar lo antes posible", insistió.

Cómo afecta al ranking la baja de Sinner del Masters 1000 de París

El italiano perderá 90 puntos en el escalafón mundial, por lo que Carlos Alcaraz puede reducirle las distancias. El español es el número 2 del listado y el único capaz de arrebatarle la cima a Jannik a corto plazo.

Cuándo es el Masters 1000 de París-Bercy 2024

El torneo en la capital francesa comenzó el lunes 28 de octubre y terminará con la final el domingo 3 de noviembre.