Impacto para el tenis argentino por lo que pasó con Horacio Zeballos en el Australian Open

La temporada de tenis comenzó a pura intensidad con el primer Grand Slam del año, sin embargo las noticias no son las mejores para uno de los argentinos. Es que Horacio Zeballos, número 4 del mundo en el ranking de dobles de la ATP, no podrá participar del Australian Open debido a una lesión de su compañero, Marcel Granollers.

Este miércoles se confirmó que la segunda pareja preclasificada del torneo debió bajarse porque el español no pudo recuperarse de un problema en el pecho, que viene arrastrando desde la pasada temporada. Si bien Granollers, de 38 años, hizo trabajos para recuperarse, los dolores persisten y ambos decidieron no arriesgar para no empeorar la lesión.

El marplatense y el catalán iban a debutar en el Abierto de Australia frente a los alemanes Jakub Schnaitter y Mark Wallner, lo que significaba una primera ronda accesible para ellos, teniendo en cuenta la jerarquía y los resultados recientes de los europeos en el circuito de dobles.

Cabe recordar que "Cebolla" tenía la oportunidad de agarrar ritmo de prepararse para lo que será su regreso a la Copa Davis, el 30 y 31 de enero, en el Fiellhamar Arena de Oslo, cuando Argentina visite a Noruega. El zurdo fue convocado por Javier Frana, flamante nuevo capitán del equipo argentino, después de la conducción de Guillermo Coria, con el que tuvo una disputa personal.

El tenis tuvo su gran día en el Abierto de Australia y habrá cruce argentino

La acción continúa en el Australian Open y este martes 14 de enero la actividad no faltó. De hecho, el tenis de nuestro país fue protagonista de algunos duelos interesantes que se llevaron en las últimas horas y el torneo traerá un cruce entre dos argentinos. Además, en dobles también habrá partidos imperdibles en los que los deportistas presentes buscarán avanzar de ronda.

Quienes ganaron sus respectivos compromisos fueron Francisco Cerúndolo, Facundo Díaz Acosta y Tomás Etcheverry, pero no todos los resultados fueron positivos. De hecho, los dos primeros se verán las caras en la segunda fase del singles masculino y el restante no la tendrá fácil. Para colmo, las dos argentinas que quedaban en la competencia también cayeron en sus presentaciones tal como sucedió horas antes con Nadia Podoroska y otros compatriotas.

Cabe destacar que horas antes Sebastián Báez (28°), el deportista albiceleste mejor ubicado en el ranking mundial de la ATP (Asociación de Tenistas Profesionales), fue superado por el francés Arthur Casaux por 6-3, 5-7, 3-6, 6-0 y 6-3 en un encuentro que duró más de tres horas en la cancha 5. Por su parte, Mariano Navone (46°) también iba ganando por dos sets a uno, pero al igual que "Seba" no lo pudo sostener: sucumbió ante el británico Jack Draper por 4-6, 6-3, 3-6, 6-3 y 6-2 en la cancha 3. Para colmo de males, la rosarina Nadia Podoroska (95° en la WTA) fue arrasada por la checa Karolína Muchová por 6-1 y 6-1 en el estadio 5.

¿Cuándo juegan Cerúndolo vs. Díaz Acosta en el Abierto de Australia 2025?

Los argentinos se medirán en la segunda ronda el miércoles 15 de enero por la noche, aunque el horario no fue definido todavía oficialmente por la organización del torneo.Los resultados de los argentinos el martes 14 de enero en el Australian Open 2025