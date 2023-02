El impactante álbum de Gabriela Sabatini de sus vacaciones en el sur

Sabatini viajó por el sur y lo mostró en un impactante álbum de fotos. La ex tenista, ahora, volvió a aprovechar su viaje cerca de Perito Moreno.

Una de las mejores jugadoras de tenis de todos los tiempos, Gabriela Sabatini, volvió al ruedo con sus fanáticos y siguió con el plan que tiene de disfrutar de su actual actividad. La extenista subió desde hace un tiempo pasea por toda Argentina y sube fotos en su cuenta para mostrar el paisaje.

Como siempre, Sabatini se mostró acompañada de su entorno frente al Glaciar Perito Moreno de fondo y, una vez más, subió fotos de todos los paisajes que recorre en el país. Muchas veces, además, lo hace en su bicicleta, ya que se convirtió en una verdadera aficionada al ciclismo y lo suele hacer como su "nuevo deporte" luego de haber dejado el tenis. Este mismo semestre, Sabatini visitó las Salinas grandes y el cerro de los sietes colores.

Si bien Sabatini se retiró del tenis en 1996, lo cierto es que es una de las mejores jugadoras de la historia y es la más querida por parte de los hinchas argentinos. Ya desde hace un tiempo, la ex ganadora del Us Open mantiene su vida entre los viajes y algunos lujos a los que llega gracias a su empresa. Si bien desde hace varios años vive en Suiza, ahora la ex tenista aprovecha momentos de verano argentino para volver al país.

Nadia Podoroska ganó su primer título WTA en Colombia

Después de un largo tiempo, una tenista argentina se quedó con un título de la WTA. La rosarina Nadia Podoroska le ganó a Paula Ormaechea por 6-4 y 6-2, en duelo entre connacionales y comprovincianas, para quedarse con el WTA 125 de tenis de Cali, en Colombia.

El partido se jugó, como todo el torneo, en Polvo de Ladrillo y de esta forma la jugadora rosarina, ubicada en el puesto 156 del ranking mundial de la WTA, superó con claridad y autoridad a Ormaechea. La rosarina, de 25 años, protagonizó una gran semana en el certamen caleño y se instaló en la final tras haber dejado en el camino a la máxima favorita al título, la húngara Reka Luca Jani (111), a la francesa Carole Monet (225), la mexicana Fernanda Contreras Gómez (183) y la colombiana Emiliana Arango (350).

En tanto Ormaechea, nacida en Sunchales, Santa Fe, hace 30 años, accedió a la definición por sus victorias sobre la polaca Waronika Falkowska (107), la española Aliona Bolsova (78), tercera favorita al título, la estadounidense Elvina Kalieva (251) y la brasileña Laura Pigossi (110). La última final en el circuito de la WTA entre dos tenistas argentinas se remontaba a 34 años atrás, cuando Federica Haumuller venció a Patricia Tarabini por 7-6 y 6-4 en Guarujá, Brasil