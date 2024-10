Duro golpe para el tenis argentino en el Masters de Paris

Hubo una dolorosa noticia en el tenis argentino, ya que el tenista nacioanl Tomás Etcheverry no pudo ante Grigor Dimistrov y cayó en tres sets por la segunda ronda del Masters 1000 de Paris. El tenista argentino cayó ante el búlgaro en la segunda ronda del Masters 1000 de Paris.

El encuentro comenzó favorable a Etcheverry, que pese a no aprovechar las oportunidades de quiebre que se le presentaron pudo llevarse el primer set tras imponerse por 11-9 en un tremendo tie- break. En el segundo parcial se dio la reacción de Dimitrov, que no le dio oportunidades con su servicio a Etcheverry y le quebró en dos ocasiones al platense para conseguir un cómodo 6-3 y llevar el partido al set definitivo. En el último set Dimitrov siguió intratable con su servicio (perdió solo tres puntos), pero Etcheverry se mostró muy aguerrido en sus turnos de saque para llegar al 5-5.

Finalmente, el triunfo quedó en manos de Dimitrov luego de 2 horas y 45 minutos de juego, tras conseguir el quiebre decisivo en el duodécimo game para imponerse por 7-5. Esta ajustada victoria le permitió a Dimitrov avanzar a los octavos de final, donde se las verá con el francés Arthur Rinderknech. El búlgaro tiene una buena oportunidad para redondear una buena actuación en París, donde se disputa el último Masters 1000 de la temporada, ya que el ruso Daniil Medvedev, quien ocupa el quinto puesto del ranking y tenía chances de ser su rival en unos eventuales cuartos de final, cayó ante el australiano Alexei Popyrin.

La expectativa por Forlán y el análisis de Federico Coria de su temporada

A sus 45 años, la participación del exatacante generó grandes expectativas en el mundo del tenis, debido a la intriga de cómo será el desempeño del exjugador de Atlético de Madrid en el deporte. Por otro lado, Coria habló de cómo fue su temporada este año: "Tuve un gran arranque de año en la gira sudamericana sacando muchos puntos. Eso hizo que me posicionara en el ranking, porque tenía muchos puntos por defender y saqué muchos más". Luego, dejó en claro cuál era su principal objetivo en la presente campaña sobre su posicionamiento en el ranking ATP: "Eso (su posición en el ranking) me llevó a presionarme de más y me jugó en contra porque no pude sostener esa regularidad. Hoy me encuentro con ganas y fuerzas para poder cerrar la temporada dentro de los 80 mejores del mundo", finalizó el tenista.