Brasileño Fonseca sigue su meteórico ascenso con una primera victoria en el Abierto de EEUU

Foto del lunes del tenista brasileño Joao Fonseca en su partido de primera ronda por el Abierto de EEUU

El tenista brasileño João Fonseca logró su primera victoria en el cuadro principal del Abierto de Estados Unidos el lunes, derrotando al serbio Miomir Kecmanovic en la ronda inicial para prolongar una temporada de ensueño marcada por actuaciones decisivas en todos los grandes torneos del circuito.

El brasileño de 19 años, que ha ganado su partido inaugural en cada uno de sus debuts en Grand Slam este año, entusiasmó al público de Flushing Meadows y se impuso por 7-6(3) 7-6(5) y 6-3 a pesar de sufrir vómitos y mareos.

"Es mi primer año jugando todos estos grandes torneos. Es la primera vez que juego el cuadro principal del US Open. Me encanta mi carrera en el circuito", dijo Fonseca.

"Soy muy feliz jugando cada torneo. Descubriendo nuevos lugares, nuevos países. Estoy disfrutando mucho. Sé que son muchas expectativas y presión a los 19 años, pero me encanta hacer lo que me gusta".

Fonseca, una de las promesas más interesantes del tenis masculino, se perdió su primer Grand Slam en Flushing Meadows el año pasado tras caer en la tercera ronda de la fase previa.

Desde entonces, ha escalado hasta el Top 50, y a principios de año conquistó su primer título ATP en Buenos Aires.

El miércoles se enfrentará al checo Tomas Machac en segunda ronda.

En otro de los partidos del lunes, el argentino Francisco Comesaña superó al estadounidense Alex Michelsen por 1-6, 6-3, 6-4 y 6-4.

En tanto, quedaron eliminados los argentinos Sebastián Báez y Federico Gómez, y el colombiano Daniel Elahi Galán.

