Vignolo reveló cuál es su vicio fuera del periodismo y Ruggeri lo cruzó: "No miras nada"

Sebastián "Pollo" Vignolo reveló en ESPN con qué actividad se distrae mientras no trabaja como periodista y Oscar Ruggeri salió al cruce en pleno F90.

Sebastián Vignolo reveló en vivo en ESPN F90 cuál es su actividad fuera del periodismo y Oscar Ruggeri lo cruzó en vivo. Como es habitual, los integrantes del equipo dialogaron de un tema que poco tiene que ver con lo futbolero y se dio este intercambio de opiniones entre el conductor y el campeón del mundo en México 1986. Es que al exjugador no le gustó nada lo que contó el relator y se lo demostró en sus respuestas.

Luego de analizar el presente de River Plate en la previa del partido ante Barracas por la Copa Argentina, el "Pollo" mencionó que Darío "Pipa" Benedetto hablará en la emisión de la tarde de dicho ciclo televisivo e invitó al "Cabezón" a participar. El exdefensor de la Selección Argentina se negó a estar por razones personales y le consultó a su compañero sobre lo que hace cuando no trabaja en el canal.

"¿Vos te aburrís en los momentos que no estás acá?", preguntó Ruggeri. Sobre esto, Sebastián Vignolo respondió: "¿Estás loco vos? Estoy disfrutando mucho. La lectura es como que te abre la cabeza. Y también jugar un par de partidos a la Play te abre la cabeza un poco ¿Qué tiene de malo un poco de ocio?. La estoy rompiendo toda con el Arsenal, soy técnico y compré a Lautaro Martínez. Open mind".

Indignado, el "Cabezón" le contestó: "¿Open por jugar a la Play? Dale. Estás todo el día pip pip pip y te pasa una cosa por encima de la cabeza y no miras nada". El conductor escuchó a su compañero y lanzó: "¿Querés jugar a la Play? Te juego un Argentina contra Brasil, vos si querés jugar con Argentina. Juego con Costa Rica ¿Querés jugar? El viernes la traemos, tenés dos días para aprender". Ante esto, el campeón del mundo dejó en claro su postura: "No, no quiero estar todo el día así, no sé jugar".

El Pollo Vignolo se cansó y explotó contra sus compañeros en ESPN F90

Sebastián Vignolo se cansó de sus compañeros al aire de ESPN y explotó contra ellos por algo que no le gustó. El conductor se mostró molesto, pero no contó con precisión qué fue lo que lo enfureció y sólo sostuvo que el arranque le pareció desprolijo. A raíz de esto, no se guardó nada a la hora de despotricar contra los periodistas que integran el panel.

"Tendré que hacer algo, chequear todo para que mañana esté todo bien acá en F90. Tengo que ver algo de conectividad, hay un par de cosas que no me gustaron como salieron hoy. La verdad me pareció un arranque muy desprolijo, yo ahora miro el programa otra vez", agregó enojado el controversial relator en un nuevo hecho polémico en el ciclo que conduce de lunes a viernes de 13:00 a 15:00 en dicha señal.