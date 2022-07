El Pollo Vignolo se cansó y explotó contra sus compañeros en ESPN F90: "Muy desprolijo"

Sebastián Vignolo se cansó de sus compañeros al aire de ESPN y explotó contra ellos sobre el final del programa por algo que no le gustó. El conductor se mostró molesto, pero no contó con precisión qué fue lo que lo enfureció y sólo sostuvo que el arranque le pareció desprolijo. A raíz de esto, no se guardó nada a la hora de despotricar contra los periodistas que forman parte del ciclo.

No es la primera vez que el relator tiene este tipo de reacciones, aunque después todo termina entre risas. Más allá de esto, el momento no pareció para nada gracioso y el "Pollo" tomó la drástica decisión de darle un cierre distinto a F90 antes de que empiece F360. Sin dudas, con sus palabras sorprendió a más de uno y varios de los panelistas se quedaron callados.

"Ahora se vendrá Gustavo López con 360, nosotros volveremos a las 10 de la noche con un invitado aquí a nuestro estudio y ahí estaremos charlando con él", comenzó Vignolo contando lo que se vendría más tarde en la señal televisiva. Oscar Ruggeri lo interrumpió y le preguntó: "¿A las 7 no hacés?". Ante esto, el conductor respondió y luego hizo su descargo al aire: "A las 7 no porque juega Aldosivi vs. Central".

"Tendré que hacer algo, chequear todo para que mañana esté todo bien acá en F90. Tengo que ver algo de conectividad, hay un par de cosas que no me gustaron como salieron hoy. La verdad me pareció un arranque muy desprolijo, yo ahora miro el programa otra vez", agregó enojado el controversial relator en un nuevo hecho polémico en el ciclo que conduce.

El Pollo Vignolo reflexionó sobre la muerte y dejó mudo a Ruggeri en ESPN F90

Sebastián Vignolo realizó su clásico editorial de todos los días en ESPN F90 y dejó sin palabras a Oscar Ruggeri. En un día especial, ya que el pasado miércoles 29 de junio se cumplieron 36 años de la obtención del Mundial de México 1986, el conductor leyó un texto emotivo por el que el exjugador no tuvo respuesta. Además, el "Pollo" se refirió al presente de la Selección Argentina y habló de Lionel Messi y sus compañeros.

Durante al menos una hora se llevó a cabo un homenaje en el mencionado programa para los ganadores de aquella Copa del Mundo. En el mismo, el "Cabezón" reveló que cenó con otros campeones la noche anterior y recordó a los que fallecieron con el paso de los años. A esto último, principalmente, hizo referencia el relator de la señal televisiva para leer lo que enmudeció al exdefensor de la "Albiceleste".