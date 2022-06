El Pollo Vignolo reflexionó sobre la muerte y dejó mudo a Ruggeri en ESPN F90: "Hablo en serio"

Sebastián Vignolo realizó su clásico editorial en ESPN F90 hablando sobre el Mundial de México 1986 y dejó sin palabras a Oscar Ruggeri en vivo.

Sebastián Vignolo realizó su clásico editorial de todos los días en ESPN F90 y dejó sin palabras a Oscar Ruggeri. En un día especial, ya que el pasado miércoles 29 de junio se cumplieron 36 años de la obtención del Mundial de México 1986, el conductor leyó un texto emotivo por el que el exjugador no tuvo respuesta. Además, el "Pollo" se refirió al presente de la Selección Argentina y habló de Lionel Messi y sus compañeros.

Durante al menos una hora se llevó a cabo un homenaje en el mencionado programa para los ganadores de aquella Copa del Mundo. En el mismo, el "Cabezón" reveló que cenó con otros campeones la noche anterior y recordó a los que fallecieron con el paso de los años. A esto último, principalmente, hizo referencia el relator de la señal televisiva para leer lo que enmudeció al exdefensor de la "Albiceleste".

"Diego estaba muy bien acompañado. Era un equipazo cuando tenía que defender y marcar. La verdad que no se salió campeón del mundo sólo por tener a Maradona, lo teníamos pero teníamos un equipo. Yo veo parecidos ahora, noto que hay un equipo y además está Messi. Que no quiere decir que antes no había. Desde el 86 son 36 años y se me viene el paso de la vida. Habla el 'Cabezón' y a mi se me viene Maradona. ¿Cómo puede ser que no esté cenando con ellos? Como también Cuciuffo que fue una fatalidad o el 'Tata' Brown. Hay gente que se junta y cada vez cuesta más que estén todos. Ahora te voy a leer algo y después hablamos de Boca y todo", comenzó el "Pollo".

Y agregó: "Cuando jodo, jodo y cuando hablo en serio, hablo en serio. Mirá lo que dice esto, te voy a hacer un cuadro y te lo voy a regalar: 'Qué raro es el ser humano. Se pelea con los vivos y regala flores a los muertos. Se queda años sin hablar con un vivo y cuando muere le hace un homenaje. No tiene tiempo para visitar a un vivo pero se queda un día en un velorio. No llama, no abraza. No le importan los vivos, pero se lamenta ante un muerto. Hasta parece que lo más valioso es la muerte y no la vida. ¿No pasa eso?". Tras escucharlo, el "Cabezón" Ruggeri se quedó sin palabras y hasta se lo vio emocionado.

Ruggeri se emocionó con el recuerdo del Tata Brown

"Me duele en el alma porque estábamos muy juntos siempre. Del primer día desde el 83 que estuvimos juntos siempre a todos lados. Es de locos porque, yo lo dije el otro día, los tres muy pibes se fueron, muy jóvenes (Cuciuffo, Maradona y Brown). Pero el 'Tata' cada vez que aparece por algún lado yo digo 'No puede ser que no esté'. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir. Hablaba mucho tiempo con él, pasamos navidades juntos en España", reveló el "Cabezón".

Y agregó: "Me toca un poco por los tres que faltan y no sólo de ellos, sino también del 'Profe' Echeverría, que nadie sabe lo importante que fue. No lo teníamos como a un profe de la Selección. Venía y nos despertaba uno por uno. Eso que vivimos fue la verdad que muy fuerte para nosotros. Y cada vez que aparecen estos chicos que no están es muy loco. Anoche fuimos a comer y no tengas dudas que estaba el 'Tata', no se la perdía. A lo último nos empezó a costar un poco más con Diego con las cosas que han pasado, lo mismo con Cucchiuffo que también nos hablábamos, pero tuvo esa desgracia de más pibe todavía".