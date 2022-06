Ruggeri se emocionó con el recuerdo del Tata Brown: "Muy fuerte"

Oscar Ruggeri recordó al fallecido José Luis "Tata" Brown a 36 años de la obtención del Mundial de México 1986, en donde compartieron plantel.

Oscar Ruggeri recordó de manera emotiva a José Luis "Tata" Brown, a 36 años de la obtención del Mundial de México 1986. El "Cabezón" se expresó con dolor y contó detalles de su gran relación con quien fue su compañero en la Selección Argentina. Todos los integrantes de ESPN se sumaron a la charla y debatieron sobre aquel hecho histórico que marcó un antes y un después en la historia de la "Albiceleste".

Luego de que en ESPN reproduzcan un video de la concentración del elenco nacional antes de la final ante Alemania, Ruggeri habló de lo que sintió al mirarlo. En el mismo, mostraron una "entrevista" del "Vasco" Julio Olarticoechea al "Tata" y esto llenó de emoción al integrante de F90. Por otro lado, el exdefensor mencionó tanto a Diego Armando Maradona como a José Luis Cuciuffo, quienes se consagraron con él en dicha competencia y fallecieron años después.

"Me duele en el alma porque estábamos muy juntos siempre. Del primer día desde el 83 que estuvimos juntos siempre a todos lados. Es de locos porque, yo lo dije el otro día, los tres muy pibes se fueron, muy jóvenes (Cuciuffo, Maradona y Brown). Pero el 'Tata' cada vez que aparece por algún lado yo digo 'No puede ser que no esté'. Pero bueno, es la realidad que nos toca vivir. Hablaba mucho tiempo con él, pasamos navidades juntos en España", reveló el "Cabezón".

Y agregó: "Me toca un poco por los tres que faltan y no sólo de ellos, sino también del 'Profe' Echeverría, que nadie sabe lo importante que fue. No lo teníamos como a un profe de la Selección. Venía y nos despertaba uno por uno. Eso que vivimos fue la verdad que muy fuerte para nosotros. Y cada vez que aparecen estos chicos que no están es muy loco. Anoche fuimos a comer y no tengas dudas que estaba el 'Tata', no se la perdía. A lo último nos empezó a costar un poco más con Diego con las cosas que han pasado, lo mismo con Cucchiuffo que también nos hablábamos, pero tuvo esa desgracia de más pibe todavía".

Ruggeri reveló con El Pollo Vignolo qué era lo único que Maradona no regalaba

Luego del debate acerca de la magia del astro sobre el campo de juego del Estadio Azteca, el conductor quiso saber: "Cuando fue al vestuario, ¿dijo ´¡el gol que hice, el gol que hice!?´". Fue entonces cuando el exdefensor respondió: "Lo abrazábamos todos, pero... ¡Cómo no le agarramos la camiseta! Sabiendo esto... La teníamos ahí".

Ruggeri miró a Diego "El Chavo" Fucks y le dijo: "Aparte, ¿te acordás cómo era él? Le decías ´¿me la das?´ y te tiraba la remera, el short, las medias, te daba cualquier cosa". No obstante, en ese instante aclaró que "lo único que no daba (era) la cinta de capitán, esa no la daba".