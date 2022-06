Ruggeri reveló con El Pollo Vignolo qué era lo único que Maradona no regalaba: "Era sagrada"

Oscar Ruggeri reveló ante "El Pollo" Vignolo y sus compañeros de ESPN qué era lo único que Diego Maradona no les regalaba a sus compañeros en el vestuario. "Esa era sagrada", dijo.

El miércoles 22 de junio de 2022 se cumplieron 36 años de los dos goles de Diego Maradona con la Selección Argentina a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México en 1986. Por lo tanto, en el programa de Sebastián "El Pollo" Vignolo en ESPN decidieron recordar al ídolo a través de las palabras de Oscar Ruggeri, quien fue su compañero en aquel torneo.

En vivo en F90 en la televisión, "El Cabezón" repasó algunas anécdotas con "El Diez" y llamó la atención con una de ellas. Puntualmente, tiene que ver con las actitudes que tenía el genio de Villa Fiorito en la intimidad del plantel.

Ruggeri reveló con El Pollo Vignolo qué era lo único que Maradona no les regalaba a sus compañeros

Luego del debate acerca de la magia del astro sobre el campo de juego del Estadio Azteca, el conductor quiso saber: "Cuando fue al vestuario, ¿dijo ´¡el gol que hice, el gol que hice!?´". Fue entonces cuando el exdefensor respondió: "Lo abrazábamos todos, pero... ¡Cómo no le agarramos la camiseta! Sabiendo esto... La teníamos ahí".

Ruggeri miró a Diego "El Chavo" Fucks y le dijo: "Aparte, ¿te acordás cómo era él? Le decías ´¿me la das?´ y te tiraba la remera, el short, las medias, te daba cualquier cosa". No obstante, en ese instante aclaró que "lo único que no daba (era) la cinta de capitán, esa no la daba".

Muy convencido de su recuerdo, el exzaguero insistió en referencia a la cinta de capitán que "se lo sacaba, venía (el utilero Rubén) ´Tito´ (Rubén) Benros, la agarraba y la tenía en custodia... Esa era sagrada". Además, profundizó sobre Maradona en que "cuando terminaba el partido, se la quedaba él". "¿No viste que muchas veces se sacaba la camiseta y le quedaba la cinta en el brazo? No la daba", siguió Ruggeri.

Ruggeri en ESPN: "Lo único que Maradona no te regalaba en el vestuario era la cinta de capitán".

En ese momento irrumpió el panelista Daniel Arcucci y acotó que "para él (Maradona), ser capitán era muy importante". Incluso, elogió al entrenador de aquel equipo campeón del mundo, que fue Carlos Bilardo. "El gran mérito de Bilardo fue cuando le dijo en marzo del ´83, cuando se estaba recuperando de la lesión y de la hepatitis en Bracelona: ´Vas a ser el único titular siempre y el capitán´", opinó.

En la misma dirección, Arcucci repasó que "cuando se lo dijo, Diego se volvió loco, loco" porque "tenía desesperación por tener la cinta, él quería ser el capitán". Por último, Fucks y Ruggeri coincidieron en que la decisión del "Narigón" fue arriesgada, ya que "en ese momento no era fácil, estaba (Daniel) Passarella, eran dos grosos...".

A 36 años de la gesta de Maradona y la Selección Argentina vs. Inglaterra

El 22 de junio de 1986, el Estadio Azteca de la Ciudad de México fue testigo de la obra maestra de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Con casi 115 mil espectadores en las tribunas y con el arbitraje del tunecino Ali Bennaceur, "El Diez" protagonizó el tanto de "La Mano de Dios" y "El Gol del Siglo" con apenas cinco minutos de diferencia.

A los 51 y a los 55, Maradona cautivó al planeta futbolero con dos gritos incomparables. En el primero, saltó y empujó la pelota con la mano para vencer a Peter Shilton, el arquero y capitán inglés que medía 1.85 m. contra el 1.65 m. del crack.

Ya en la segunda conquista, "Pelusa" arrancó con el balón detrás de la mitad de la cancha, superó a cinco rivales -incluido Shilton- y tocó de zurda a la red con el arco vacío. Aquel encuentro marcó un antes y un después en el deporte más popular del país.

El descuento de Gary Lineker a los ´81 no les alcanzó a los británicos, que fueron eliminados. Más tarde, el Seleccionado de Bilardo batió 2-0 a Bélgica en la semifinal con el doblete de Diego y 3-2 a Alemania Federal en la final para consagrarse campeón del mundo por segunda vez en su historia.