Vignolo frenó en vivo a Ruggeri e intensificó la interna en ESPN: "Desastre"

Sebastián "Pollo" Vignolo frenó en vivo a Oscar Ruggeri en pleno debate sobre Boca Juniors por la derrota contra Godoy Cruz e intensificó la interna en ESPN.

Sebastián "Pollo" Vignolo frenó a Oscar Ruggeri en vivo en ESPN e intensificó la interna en el canal. Durante el pase de F12 a F90 y con la presencia del exarquero Oscar Córdoba, el "Cabezón" aprovechó la ocasión para atacar a Juan Román Riquelme por la derrota de Boca Juniors por 4 a 0 ante Godoy Cruz en Mendoza. La reacción del conductor, que relató el encuentro correspondiente a la Liga Profesional, fue lo que más llamó la atención.

En medio del análisis sobre quiénes son los responsables de este momento que atraviesa el equipo que dirige Jorge Almirón, los integrantes de ambos ciclos opinaron al respecto y el campeón de todo con el club también se metió en la charla. Sus dichos llevaron a que el exjugador de la Selección argentina explote de bronca y exponga su punto de vista. Sus palabras fueron más que contundentes y el "Pollo" le paró el carro en pleno programa.

"Un día hay que salir y decir: 'yo soy el responsable de todo lo que está pasando, estamos tratando de corregirlo'. Hay que hacerse cargo también, porque ahí no se hace cargo nadie y los deja así expuestos. Cuando ganan, gana alguien. Cuando no ganan, pierde el jugador y el técnico. Escuché 200 mil veces el: 'con Riquelme no pierde'. Pero, ¿cómo 'con Riquelme' si dirigen otros? Ahora cuando pierden, pierden los jugadores y el entrenador. Pónganse de acuerdo. Es éste cuando gana y cuando pierde o ¿cómo es? Cuando le conviene me aparto, no viejo. Háganse cargo. Entonces tiene que salir un día a hablar y decir: 'soy el responsable de lo que está pasando, de estas cosas'. Para por lo menos para defender al entrenador que está ahí, que lo trajeron ahora hace poquito. Nadie dice, ni los dirigentes, que no hay dirigentes en Boca", lanzó Ruggeri en pleno debate y Vignolo lo cruzó.

El conductor, sorprendido ante estos dichos, lo frenó para tratar de cerrar el pase de programa y soltó: "Vamos a saludar a Mariano, Boca perdió 4 a 0, está mal en el campeonato, lejísimos. El campeonato es realmente muy malo, ahora está en octavos de final de la Libertadores. ¿Qué lectura se le hace a eso? ¿Es una tragedia? Fue un desastre". Sin embargo, nuevamente el "Cabezón" lo puso en apuros: "Entonces ¿Para qué largaste el programa diciendo lo que pasó anoche y qué se yo?". "Porque Boca perdió 4 a 0, pero yo no hablo de una tragedia. Tragedia es si en la Copa Libertadores le va mal, es fútbol", cerró el "Pollo" tras escuchar al exfutbolista.

