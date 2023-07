Una exfigura de ESPN F90 sacó a la luz lo que piensan del Pollo Vignolo: "No va"

Una exfigura de ESPN F90 aniquiló a Sebastián "Pollo" Vignolo después de que el canal de televisión lo echara en enero de 2022. Incluso, chicaneó al conductor por su trabajo durante las transmisiones de los partidos del fútbol argentino en ESPN Premium, una de las señales del Pack Fútbol en la Liga Profesional 2023.

El colega que destrozó al relator de 47 años es nada menos que Pablo Ladaga, cesado por el canal de Disney por sus críticas en vivo al River de Rodolfo D´Onofrio. El periodista deportivo fue entrevistado por Flavio Azzaro y Andrés Ducatenzeiler en El Loco y el Cuerdo y disparó munición gruesa contra "Seba", entre otros.

Ladaga fulminó al Pollo Vignolo por su labor en ESPN: "Saludos a sus amigos"

Mientras Azzaro y Ducatenzeiler lo felicitaban por sus narraciones en la TV Pública, el invitado se diferenció del líder de F90 y Equipo F y hasta lo picanteó en vivo: "A mi me gusta relatar el partido, no mandarles saludos a mis amigos y todas esas pavadas...". "Me parece que no va, que la gente queda afuera del evento. A mí me gusta relatar el partido", aseguró con sarcasmo.

Cuando Ladaga y Vignolo fueron compañeros en Fox Sports.

Más tarde, cuando "Duca" le preguntó si Vignolo se había solidarizado con él cuando ESPN lo echó, "El Cabezón" aclaró que lo "llamaron todos en su momento" y agregó: "No sé si es una mala persona, no puedo decir eso... No lo conozco, fue un buen campañero. Era hacer un programa e irse". "Fuimos compañeros nada más, no compartimos asados, cumpleaños. No lo sé", profundizó.

"Lo de personalizar... Yo creo que no es así. Si le tengo que decir pelotudo a una persona, se lo digo en la cara y después en otro lado", amplió "El Panza". "No es que estoy defendiendo a nadie, eh", aclaró igualmente. Al mismo tiempo, expresó que "hoy hay una masa de gente que no se come ninguna porque ese tipo de situaciones conspiran frente a un producto que... Hoy vos ves una planilla de rating de los partidos de Boca o River los fines de semana y no miden más de seis o siete puntos. La gente no los mira".

Por otro lado, Ladaga rememoró: "A mí también me hicieron pagar que estaba en la TV Pública al mismo tiempo. Relaté Brasil vs. Holanda en el Mundial 2014 para Fútbol para Todos y eso no te lo perdonan". Luego, recalcó que "la factura fue grande" por haber trabajado en simultáneo para un medio de comunicación con una ideología diferente a la de ESPN. "Cuando arranca una temporada, en la empresa están los llamados ´talentos´, que tienen una categoría diferente al resto. Tenés un aumento más allá del paritario, que es un porcentaje que después decide la empresa, y a mí no me lo dieron nunca más. Me condenaron unos cuantos años por haber relatado ese partido, pero todo vuelve", sentenció.