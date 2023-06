Un gatito interrumpió el móvil de ESPN F90 y sacó la peor reacción del Pollo Vignolo: "Miedo"

La curiosa reacción del Pollo Vignolo cuando un gatito interrumpió F90, el programa de televisión que conduce el relator en ESPN. Qué hizo el periodista en vivo.

Un gatito interrumpió el móvil de ESPN F90 y sorprendió al conductor Sebastián "Pollo" Vignolo. La simpática mascota se las ingenió para ser la protagonista de un divertido momento en el programa de televisión que comanda el relator y que se emite de lunes a viernes de 13 a 15 horas. El canal envió a algunos cronistas a China para la cobertura de la gira de la Selección Argentina, entre ellos Diego Monroig.

Cuando el periodista deportivo estaba hablando con relación a "La Albiceleste", apareció el animalito y trastocó todos los planes en vivo. Las cámaras se fueron con el gato y todos en el estudio de la señal, desde la Ciudad de Buenos Aires, se refirieron a él entre risas. Hasta que Vignolo se lanzó a contar una insólita anécdota individual.

Un gatito irrumpió en el móvil de ESPN y sorprendió al Pollo Vignolo: "Tuve una mala experiencia"

Después de que el líder de F90 le diera paso a Monroig para que brindara la información acerca de "La Scaloneta", el cronista aclaró que "hay un gato aca, mirá... Ahí, ahí". Sorprendido cuando las cámaras se fueron con la pequeña mascota, el conductor comenzó a decir "¡qué lindo que es, qué lindo que es!".

Al mismo tiempo, el cordobés opinó que "parece un peluche" y se preguntó, curioso: "¿Por qué se queda ahí y no se raja? Tiene el cascabel, ¿no?". "¡Esto va la promo!", bromeó inmediatamente el panelista Damián Manosuvich en referencia a las publicidades del canal. Allí fue cuando el relator prefirió contar una situación particular que le ocurrió con un pequeño felino en su vida, hace muchos años: "Mirá que yo les tengo por ahí un poco de miedo a los gatos, eh... Una vez me atacó uno".

Se puso raro ESPN...

En ese momento, las cámaras exhibieron que el simpático animal empezó a jugar con los cables, a lo que El Pollo Vignolo reaccionó: "¡No, mirá Monroig en el quilombo que te metiste!". "¡No, yo tengo seis gatos!", lo tranquilizó su colega desde Beijing. "Ah... Sí, no tuve una buena experiencia una vez y me quedó... Era pibito yo. Me saltó de un basurero, el gato no sabés lo que era, era el Dibu Martínez... Se me tiró", reconoció el presentador. Para salir del curioso momento, le preguntó al enviado especial de la señal: "¿Es lindo China, Monroig?".