Susto en ESPN F90 por el Pollo Vignolo: "Me agarró un frío"

El Pollo Vignolo, lejos de ESPN F90: revelaron qué sucedió con el conductor

Sebastián "Pollo" Vignolo fue nuevamente noticia en las redes sociales luego de no decir presente en el pase de programa de F12 a F90 en ESPN. El conductor del ciclo deportivo de televisión en la señal de Disney se ausentó tan sólo unas horas después de relatar el duelo entre Corinthians y Racing por la Copa Sudamericana donde la "Academia" igualó 2 a 2, pero luego sorprendió a sus compañeros. Por supuesto, lo sucedido con el reconocido periodista no pasó desapercibido en el canal.

La realidad es que el conductor estuvo en San Pablo por este encuentro correspondiente a la semifinal de ida del torneo continental donde los dirigidos por Gustavo Costas consiguieron un importante resultado de cara a la vuelta. Vignolo lo destacó durante el partido en cuestión y posteriormente en el estudio. Antes de ello, asustó a Oscar Ruggeri en vivo mientras Federico "Negro" Bulos ocupaba su lugar en la conducción.

Durante el pase de programa, tanto Bulos como Mariano Closs anunciaron que el "Pollo" Vignolo no estaría debido a que todavía estaba en viaje desde Brasil. Sin embargo, cuando comenzó el ciclo se escondió detrás del "Cabezón" y apareció segundos después para darle un susto. "Nunca me des la espalda, dormiste. Sos facilísimo. Dije, voy a despeinarte, pero busqué el mal menor", lanzó el periodista y su compañero respondió poco después: "Me agarró un frío...".

Luego de esta situación, el relator se refirió al rendimiento de la "Academia" en Brasil y llenó de elogios a los de Gustavo Costas: "Acabo de llegar de San Pablo. Me siento identificado por cómo juega Racing, juega sin miedo que tiene un valor. Puede ser un peligro también. Ya de entrada arranca como si jugara en el Cilindro, se podría haber comido un cachetazo". Es que los de Avellaneda consiguieron un buen resultado de cara a la vuelta que tendrá lugar en su cancha el próximo jueves 31 de octubre desde las 21.30.

Sebastián "Pollo" Vignolo estuvo al frente de la transmisión de Corinthians vs. Racing Club en la Copa Sudamericana

Cuándo juegan Racing vs. Corinthians por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana: hora, TV en vivo y streaming online

La "Academia" recibirá al "Timao" el jueves 31 de octubre de 2024 a las 21.30 en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda, por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. La transmisión en vivo en la televisión será del canal ESPN. En tanto, el streaming será por otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Impacto en Racing por lo que pasó entre Milito y Blanco para las elecciones: "Fracasó"

Las elecciones continúan como uno de los temas principales de la actualidad de Racing, más allá de que el equipo dirigido por Gustavo Costas afrontará las semifinales de la Copa Sudamericana 2024. Los dos grandes protagonistas en la previa a los comicios son nada menos que Diego Milito y Víctor Blanco, quienes intentaron llegar a la unidad para formar parte del mismo espacio en el club de Avellaneda.

Sin embargo, fracasó el acuerdo entre ambos, por lo que el oficialismo y la agrupación liderada por el ídolo irán en listas separadas. En tanto, el tercero en discordia será Miguel Jiménez, exvicepresidente de Blanco que decidió marcharse por las serias diferencias con la Comisión Directiva. El empresario gastronómico y hotelero gallego se presentará como candidato a vicepresidente primero en la nómina oficialista, que liderará Christian Devia.