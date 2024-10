Impacto político en Racing por lo que sucedió tras la última reunión entre Milito y Blanco.

Las elecciones continúan como uno de los temas principales de la actualidad de Racing, más allá de que el equipo dirigido por Gustavo Costas afrontará las semifinales de la Copa Sudamericana 2024. Los dos grandes protagonistas en la previa a los comicios son nada menos que Diego Milito y Víctor Blanco, quienes intentaron llegar a la unidad para formar parte del mismo espacio en el club de Avellaneda.

Sin embargo, fracasó el acuerdo entre ambos, por lo que el oficialismo y la agrupación liderada por el ídolo irán en listas separadas. En tanto, el tercero en discordia será Miguel Jiménez, exvicepresidente de Blanco que decidió marcharse por las serias diferencias con la Comisión Directiva.

Según el portal Doble Amarilla, por ahora los únicos candidatos a presidente confirmados oficialmente son el "Príncipe" y Jiménez, mientras que el oficialismo sigue jugando al misterio. Si bien el empresario gastronómico y hotelero gallego no descarta presentarse por última vez a los 78 años, su participación activa es una incógnita. De hecho, por su espacio Racing Gana no se descarta que encabecen la fórmula su hija y actual secretaria Bárbara Blanco ni el vice primero Alfredo Chiodini. Las próximas horas serán determinantes y habrá comunicados formales de los dos lados.

Cuándo son las elecciones en Racing en 2024

Los comicios que se llevarán a cabo en las instalaciones del club de Avellaneda serán el domingo 15 de diciembre.

Quiénes son los candidatos a presidente en las elecciones en Racing

Diego Milito (oposición). Miguel Jiménez (oposición). El oficialismo está a la espera de su candidato, que podría ser el actual presidente Víctor Blanco o no.

Por qué se distanciaron Milito y Blanco en Racing

El ex Inter, Genoa y Zaragoza se marchó como secretario técnico en diciembre de 2020 por diferencias con la dirigencia y a partir de allí no brindó más indicios de su probable futura participación activa en el club. Con un video contundente en aquel entonces en las redes sociales, sostuvo entre otras cuestiones que el dinero para la infraestructura "debe ser considerado como una inversión, no como un gasto" y aseguró que el club no estaba preparado para "dar el salto de calidad" que él pretendía en diversos aspectos.

Elecciones en Racing: los ejes de la plataforma de gestión que propuso Milito