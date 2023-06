Se pudrió todo entre Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri en ESPN F90: "A las piñas"

El Pollo Vignolo y Oscar Ruggeri protagonizaron otro fuerte cruce en vivo en ESPN F90, mientras debatían acerca de un partido que se viene. Qué se dijeron el conductor y el panelista.

Sebastián "Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri tuvieron un fuerte cruce en vivo en ESPN F90. El conductor y uno de los panelistas del programa de televisión discutieron por un partido de exhibición que se viene y ocuparon con dicho debate gran parte de la emisión del miércoles 21 de junio de 2023. Mientras, sus habituales compañeros los escuchaban y también aportaban sus opiniones.

En esta oportunidad, el intercambio tuvo que ver con un encuentro de fútbol amistoso que habrá entre dos equipos del ciclo, denominado por los protagonistas como El gran clásico de F90. Como ambos se ven muy mal en la previa a dicho evento, intentaron convencer al aire a algunas figuras para que sean parte de sus formaciones en el choque del próximo miércoles 12 de julio en el predio de la AFA en Ezeiza.

El Pollo Vignolo vs. Ruggeri en ESPN F90: "Me calenté"

Apenas había empezado el programa, el desafío se hizo presente y los dos recurrieron a sus celulares para tratar de convencer a algunos jugadores o exfutbolistas para que sean parte de sus equipos. El que inició el camino en este sentido fue "El Cabezón", que persuadió a Javier "Pupi" Zanetti para que esté entre sus filas. "¿A quién llamo?", se desesperó Vignolo con el teléfono en su mano derecha. Y hasta amagó con "contratar" a algunos jugadores activos como Gonzalo "Pity" Martínez y Edwin Cardona. "Brian Sarmiento es mío... ¡Ahora me calenté!", disparó.

Empezó la batalla entre El Pollo Vignolo y Ruggeri en ESPN F90.

Al instante, el presentador le envió un audio de WhatsApp a Daniel Osvaldo, aunque descartó a su amigo Juan Sebastián Verón porque "está en otra, se casa a fin de año". Cuando vio que el exdefensor también estaba con el celular, lo chicaneó: "Ah, ¿no te atiende nadie?". "Vos me apurás, yo te apuro... Vos querés jugar fuerte, vamos a jugar fuerte", amenazó el relator a su compañero. "Aparte, si tenemos que ir a las piñas este me sirve... ¡Luciano Castro!", dijo "Seba" mientras hablaba con el actor en vivo.

"Sí, estoy... ¿Dónde es?", le respondió el artista. "En el predio de Ezeiza, amigo", le aclaró "El Pollo". "¿Yo tengo que marcar a Oscar? ¡La concha de su madre! Dame la ´9´ y los corto a todos, eh. Contá conmigo, me comprometo", anunció. Al instante, Vignolo intentó meter un bombazo por Sergio "Kun" Agüero, aunque no lo consiguió: "¿Qué hacés? Escuchame, ¿el 12 de julio? No, no estoy, bola... No puedo, pá, pero si querés te paso un par de tips para que tires magia", se bajó el ex-Independiente. Por su lado, Ruggeri cerró con todo: se contactó con Carlos Valderrama y el colombiano le dio el "sí", al igual que Leonardo Ponzio, Zanetti y Alejandro "Chori" Domínguez entre otros.