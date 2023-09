Se pudrió todo: Closs explotó en vivo en ESPN y liquidó a los sonidistas

Mariano Closs explotó en pleno ESPN F12 lanzó un furioso comentario contra los sonidistas antes de analizar uno de los partidos de la Copa de la Liga Profesional.

Antes de analizar lo sucedido en uno de los partidos de la Copa de la Liga Profesional en ESPN, Mariano Closs explotó en vivo y lanzó un furioso comentario. Luego de repasar algunas imágenes de lo que dejó la victoria de Racing ante Newell's por el torneo local, el periodista opinó sobre las transmisiones tanto de la señal de Disney como de TNT Sports en el fútbol argentino. Lo curioso es que el conductor insistió con un tema del que ya habló tiempo atrás y nunca cambió.

La "Academia" se quedó con tres puntos vitales ante la "Lepra" en el Cilindro y es el único líder la Zona B del campeonato. Sin embargo, no todo es color de rosa para los dirigidos por Fernando Gago que vienen de quedar afuera en la Copa Argentina y en la Libertadores. El público del club de Avellaneda respondió en la cancha contra los jugadores y el DT, lo que quienes siguieron el cotejo por TV no apreciaron por el sonido ambiente. Sobre este tema, Closs dio su breve pero contundente opinión.

"Jugó Racing con Newell's Old Boys de Rosario... esto tiene que ver con el termómetro de los hinchas previo al partido, no sé si varío", aseveró Closs cuando en pantalla aparecían tanto las ovaciones como los reclamos para los futbolistas. Acto seguido, el relator se metió de lleno en su postura y aseguró: "Algo que les pido, ya lo pedí alguna vez, a los canales... por favor, los partidos con ambiente son buenísimos, levántenlo tanto en este canal como en TNT Sports los que hacen los partidos de fútbol, porque es parte del partido".

Por otro lado, y haciendo foco sólo en los relatores, el periodista de ESPN agregó: "Olvídense de nosotros que hacemos los partidos. Nosotros vamos nombrando jugadores. Es notorio cuando abren los chicos del campo de juego, que ese es el verdadero ambiente ¿Les puedo pedir a los sonidistas de los partidos de fútbol que el ambiente es clave para la gente? ¿Para cuando somos espectadores?".

El insólito palazo del Pollo Vignolo a un crack de Boca por la derrota con Defensa y Justicia

Sebastián "Pollo" Vignolo atacó a un futbolista de Boca Juniors luego de la derrota ante Defensa y Justicia por la Copa de la Liga Profesional. El conductor lanzó un insólito comentario contra el jugador del "Xeneize" que es uno de los titulares indiscutidos de Jorge Almirón. Para colmo, no es la primera vez que el periodista se ensaña con él, ya que en otras ocasiones también cuestionó su nivel en el verde césped y su titularidad al margen de la decisión del entrenador.

El apuntado por el "Pollo" es nada más y nada menos que Guillermo "Pol" Fernández, a quien ya destrozó en otras oportunidades en ESPN F90. Esta vez, el relator fue más a fondo tras la caída contra el "Halcón" en Florencio Varela y no perdonó al volante del elenco de la Ribera que estuvo desde el comienzo en dicho cotejo. Las cosas no salieron bien en este encuentro correspondiente a la cuarta fecha del torneo local para los visitantes y Vignolo no se guardó nada.