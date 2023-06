Ruggeri se cansó del clima de ESPN y le dio la peor noticia al Pollo Vignolo

Oscar Ruggeri se quejó del clima en ESPN en el pase de programa de F12 a F90 y tomó una contundente decisión que sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo en vivo.

Oscar Ruggeri se pudrió del clima en ESPN y tomó una decisión que sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno programa. No es la primera vez que el campeón del mundo en México 1986 se queja del mismo problema que atraviesa desde hace tiempo en la señal de Disney y por el que sus propios compañeros discuten cada vez que lo plantea. En esta ocasión, el "Cabezón" no lo dudó y pegó un portazo inesperado en vivo.

Como manifestó en otras ocasiones, al exdefensor de la Selección le molesta la temperatura que hay en F90 y, si bien ya lo expuso, hasta ahora no hizo más que contarlo enojado. Ante esta situación, dejó su lugar en el mencionado ciclo para pasar unos minutos por F12 para compartir un momento con Mariano Closs y estar más cómodo en ese estudio. Una vez que comenzó el pase entre ambos conductores, se dio un diálogo en el que Vignolo no la pasó nada bien.

"¡Mirá quienes están! Me apretaron", soltó Ruggeri ni bien aparecieron en pantalla los integrantes del ciclo anterior a F90. Ante este comentario, Closs habló directamente para el "Pollo": "Una participación especial de Oscar. Se quiere ir de tu equipo". Vignolo, sorprendido por la situación, se dirigió al "Cabezón": "Te vi, me estaba maquillando y digo ¿Qué hace este tipo ahí? Se les metió un loco".

El campeón del mundo explicó el motivo de su decisión y se justificó: "No sabés cómo están con la calefacción, que bien que están, pero me apretaron mal todos". Sin embargo, el conductor no quedó contento con lo que dijo su compañero y señaló: "Escuché un médico ayer que digo que hay que evitar los cambios bruscos de temperatura. Nosotros estamos en temperatura ambiente". Esto desató nuevamente la ira del exfutbolista, quien agregó: "O sea, que venimos de la calle y acá estamos igual. Mariano, dos grados afuera y cero acá. No hace ni frío ni calor".

El Pollo Vignolo lanzó una frase insólita sobre Mac Allister y lo liquidaron en las redes

Sebastián "Pollo" Vignolo lanzó una insólita frase sobre Alexis Mac Allister y recibió miles de críticas en las redes sociales. El conductor de ESPN fue muy crítico con el campeón del mundo en un momento de su carrera, sus televidentes no lo perdonaron y se la pudrieron a través de Twitter con el recuerdo de sus propias palabras sobre el volante que selló su vínculo con el Liverpool en un paso más que importante para su carrera. De esta manera, el periodista de la señal de Disney quedó nuevamente en ridículo y fue foco de todas los palazos.

"¿Mac Allister estuvo bien o mal? ¿Hace bien en irse al Brighton? Que no sé ni nombrarlo. Que la verdad... con todo respeto, al lado de Boca no compite. Yo creo que la primera vez que salga a la cancha va a decir '¿Es esto?' Ahora, muchachos. ¿La plata hace todo? ¿Tiene que manejar tus movimientos? ¿Es lo que hace feliz emocionalmente a un ser humano? O muchas veces hay que dejarla de lado y decir... 'Me hace feliz esto'", sostuvo el "Pollo" cuando el mediocampista pasó al fútbol inglés. Minutos después de que Alexis firme su contrato, el público liquidó a Vignolo, quien rápidamente fue tendencia.