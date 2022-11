Ruggeri reveló el inesperado motivo por el que todavía no viaja a Qatar para el Mundial: "No tengo"

Oscar Ruggeri contó en ESPN cuál es el motivo por el que todavía no viajó a Qatar para la cobertura del Mundial que comenzará el próximo domingo 20 de noviembre.

Oscar Ruggeri reveló en ESPN el motivo por el que todavía no viajó a Qatar para la cobertura del Mundial 2022. El exjugador de la Selección Argentina ingresó unos minutos más tarde al estudio del canal, sus compañeros le preguntaron la razón y él comentó que no tiene todo al día para iniciar su traslado al país donde se organizará el torneo. Para colmo, el "Cabezón" entró con un sobre con papeles después de hacer trámites.

Tanto Sebastián "Pollo" Vignolo como Mariano Closs participaron del momento e indagaron al campeón del mundo en México 1986. Los relatores, que también presenciarán la Copa del Mundo que comenzará el próximo domingo 20 de noviembre, "pincharon" al ex defensor, quien no tardó en responderles e hizo foco en las dificultades para hacer los trámites. Por este motivo, aún no tiene el viaje asegurado para vivir el certamen.

"Se me escapó el nene", lanzó Sebastián Vignolo haciendo referencia a Ruggeri, por lo que Closs contestó con los posibles motivos por los que el "Cabezón" llegó luego de que comenzó el programa: "Se le fue, veo... Yo voy a decir algo a favor de él. Si él tiene que hacer cosas está perfecto, porque hay pocas horas... si se fue a hacer cosas yo estoy de acuerdo con él. Si es por ese suspiro ya sé a donde fue".

Ante esta situación, el "Pollo" agregó: "Papeles... los días previos, Dios mío. Está enloquecido". El exjugador lo escuchó y sostuvo: "No, boludo, es una locura. Cuando empieza ya estoy bárbaro. Lo difícil es llegar. Por el tramiterío no tengo un papel todavía. Me voy el viernes, no tengo un papel al miércoles todavía". Nuevamente el conductor de F90 intervino y le dijo: "La famosa Hayya Card la tenés. El drama es que no la tiene impresa, la tiene en el celular". Ruggeri tomó la palabra otra vez y contestó: "No me la bajaron, no sé que hacen estos chicos. No puedo abrir el celular... Te agarra, te apura el tipo tapadito y me agarran los nervios, me olvido la clave del teléfono, no lo puedo abrir y me desmayo".

Navarro Montoya reveló en ESPN el curioso apodo de Latorre

Carlos "El Mono" Navarro Montoya y Diego Latorre fueron compañeros en Boca en las décadas de 1980 y 1990, y hasta salieron campeones juntos tres veces. Sin embargo, lo que no muchos fanáticos del fútbol conocían es el curioso apodo que llevaba el exdelantero en la interna del vestuario del plantel profesional, más allá del popular "Gambetita" que patentó el periodista y relator uruguayo Víctor Hugo Morales.

En el intercambio habitual entre los dos mencionados ciclos, comenzaron a bromear acerca de la vestimenta de Closs. En ese sentido, el relator dijo al aire: "Desde 1992 que no me pongo corbata...". "Descontracturado", acotó Daniel Arcucci. "Lo que pasa es que tuvimos que hacer una cosita con el comentarista", chicaneó Mariano a "Gambeta". "Ah, con razón lo vi pasar a ALF, a Diego", irrumpió "El Mono". "¡¿Qué, cómo?!", se sorprendió "Dani". "¡¿Qué?! ¿ALF le dicen a Latorre? ¿Por qué le dicen ALF?", quiso saber "Marianito" ante las risas de sus compañeros. "Así le decíamos. Y a mí, Gorila me decían”, aclaró el exguardavalla.