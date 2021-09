Ruggeri le puso picante a la previa del Superclásico en el programa de Vignolo: "Tienen un complejo"

Oscar Ruggeri habló del presente de River y Boca en la previa del Superclásico y le puso picante al partido en el programa de Vignolo en ESPN.

La previa del Superclásico del fútbol argentino se vive en todos los ámbitos. Ya sea por el regreso del público o por las posibles formaciones de River Plate y Boca Juniors el partido del domingo 3 de octubre en el Estadio Monumental por la fecha 14 de la Liga Profesional se palpita con toda la pasión. En ESPN F90, conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo, el "Cabezón" Oscar Ruggeri le puso picante al duelo con un comentario.

No fue el único en participar del debate ya que a partir de sus dichos el resto del equipo periodístico del programa también habló del tema. Se escucharon opiniones divididas entre los integrantes del ciclo y se dieron varios cruces interesantes sobre si afectó o no uno de los clásicos más importantes de los últimos años entre "Millonarios" y "Xeneizes".

"Boca tiene un complejo con River. Por más que ustedes me dijeron que ganó los últimos partidos, que lo emparejó, está en la cabeza de Boca y no se sacan lo del otro partido", afirmó Oscar Ruggeri para iniciar el debate. Sobre esto Federico Bulos coincidió y Vignolo los cruzó: "Es fuerte lo que estás diciendo porque Boca en los últimos partidos le ganó a River. Briasco y Rojo en Madrid no estaban por ejemplo", sostuvo el conductor.

El "Cabezón" le respondió: "¿Qué tiene que ver Briasco? Acá se habla de Boca, no de un jugador. River con lo que hizo, que no lo está haciendo ahora de la misma manera que antes, te inspira respeto". Sebastián Domínguez lo interrumpió y afirmó: "Pero Oscar, no va a ser toda la vida así. Ese partido existió, debe haber sido doloroso para la gente de Boca pero no puede ser que cada vez que haya un clásico el mojón sea el partido en Madrid".

Sobre esto el "Pollo" comparó a Marcelo Gallardo con Sebastián Battaglia: "Lo que tiene River es un entrenador con más rodaje y una espalda más ancha. No tiene nada que ver ni el descenso de River ni el partido en Madrid" y quien rápidamente salió al cruce fue el "Negro" Bulos: "Te explico: En los 90 River tenía un complejo y Boca le ganaba de todas las maneras. Y de Gallardo para acá hace 7 años que se dio vuelta la historia".

Por último el "Cholo" Marcelo Sottile participó de la charla y también lanzó su opinión al respecto: "No todo es Madrid. Pero insisto con la idea de la que hablé con algunos jugadores que destrabaron algunos niveles pero no al River de Gallardo. Eso necesitan, destrabarlo en un partido grande de verdad", sostuvo.