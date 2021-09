Ruggeri cruzó al Negro Bulos por un comentario sobre Battaglia: "Dejate de joder"

Mientras debatían por el presente de Sebastián Battaglia al frente de Boca Juniors, Oscar Ruggeri cruzó fuerte al "Negro" Federico Bulos por un comentario sobre el DT.

De la mano de Sebastián Battaglia, Boca Juniors volvió al triunfo en el campeonato y atraviesa un inmejorable presente. Desde su llegada acumula tres victorias, un empate y no conoce la derrota. El invicto va de la mano con los jugadores que encontró para solventar el buen nivel. En medio del debate sobre el tema, Oscar Ruggeri y el "Negro" Federico Bulos se cruzaron fuerte en ESPN F90, programa conducido por el "Pollo" Sebastián Vignolo.

La charla la inició el conductor del ciclo haciendo referencia a la polera utilizada por el técnico: "A mi lo que me preocupa de Battaglia es ¿Qué va a hacer cuando venga el calor?", consultó. Bulos respondió: "no se la puede sacar" e hizo explotar al "Cabezón" que le dijo en caliente: "¿Pero cómo no se la va a sacar? Yo no puedo creer de lo que estás hablando, Negro. Descubrió dos laterales tremendos pero no se puede sacar la polera, dale dejate de joder. La capacidad que es, ¿Por la polera?, preguntó y su compañero retrucó: "los técnicos mantienen la cábala, no hay margen de error ahí".

Seguido de esta insólita discusión, hablaron del presente del joven Luis Vázquez quien ya convirtió dos goles de la mano de Battaglia en la primera de Boca. Además destacaron el buen trabajo por parte de los laterales del "Xeneize" como lo son Marcelo Weigandt y Agustín Sández, dos pilares fundamentales en el equipo del técnico.

Volviendo al delantero de 20 años, que convirtió su primer gol el pasado 21 de agosto ante Patronato en La Bombonera, y mientras se veía en pantalla una jugada del duelo ante Rosario Central que Boca ganó por 2 a 1 siguió el debate. El "Negro" Bulos afirmó: "Ahí la tiene que picar Vázquez" y nuevamente Ruggeri le salió al choque: "¿Querés que la pique? Es un pibe, pará un poquito nene", respondió.

La vuelta de Sebastián Villa

La novela llegó a su fin, al menos por ahora. El colombiano retornó a los entrenamientos con el primer equipo luego de los conflictos que tuvo con la dirigencia las últimas semanas. El viaje a su país, el aislamiento y su posible venta al Brujas de Bélgica quedarían atrás. Ahora la decisión está en manos de Sebastián Battaglia quien definirá si contará o no con el exjugador del Deportes Tolima.

Un regreso esperado

Edwin Cardona se reincorporó a los entrenamientos de manera normal luego de la lesión muscular que lo marginó de los últimos encuentros. Si todo marcha bien durante la semana el colombiano estará disponible para el partido ante Defensa y Justicia por la fecha 11 de la Liga Profesional de Fútbol en La Bombonera.