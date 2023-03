Pollo Vignolo, con una chicana desubicada al Cai Aimar por Boca en ESPN: "Travesaño"

La desubicada chicana del "Pollo" Vignolo que enfureció al "Cai" Aimar en vivo en ESPN F90, mientras debatían sobre Boca. El video de la respuesta del panelista.

Sebastián "Pollo" Vignolo chicaneó en vivo a Carlos "Cai" Aimar y lo hizo estallar de furia en ESPN F90. Mientras debatían acerca del Boca de Hugo Ibarra, tras el editorial del conductor basado en que Defensa y Justicia había sido ofensivo en La Bombonera, el relator quiso hacerle un chiste al panelista pero quedó en ridículo.

"¿Un puntito o un puntazo?", fue el título de la apertura del programa de televisión del martes 7 de marzo de 2023, con relación al 0-0 entre "El Xeneize" y "El Halcón" por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El presentador valoró la postura valiente del conjunto de Julio Vaccari y, de paso, le tiró un "palito" a su compañero entrenador y panelista, que lo miró muy mal.

El Pollo Vignolo chicaneó en ESPN al Cai Aimar: "Nadie se cuelga del travesaño"

Además de destacar el planteo ofensivo del elenco visitante, el conductor insinuó que el DT cordobés que participa de F90 era defensivo cuando dirigía. Al comienzo de su análisis, remarcó que "ya los equipos no van más a colgarse del travesaño en el fútbol argentino". "Nadie se cuelga del travesaño en el fútbol argentino", insistió.

La cara del Cai Aimar ante la burla del Pollo Vignolo en ESPN.

Incluso, "Seba" dijo que "ya no está más el (Deportivo) Español del ´Cai´ Aimar, ya no está más. No, no... Ya no va más. Los equipos salen a jugar". Ante las risas de sus compañeros y la evidente chicana del "Pollo" Vignolo, el estratega lo miró mal y el periodista deportivo le aclaró que "no, es un chiste... Vos no te colgabas del travesaño, a veces te llevaban los jugadores".

"Además, qué se yo, si era una estrategia... ¡Pero ya no, los equipos salen a jugar! ¡Salen a jugar de igual a igual!", reiteró el presentador. Cuando miró de reojo y observó que su compañero estaba realmente enfurecido, le repitió que "fue una joda, ´Cai´, tampoco es para que te pongas así...". "¡Dale, seguí!", se enojó el técnico.

"Yo le nombro la palabra ´colgarse del travesaño´ y se vuelve loco... ¡Así ganaste la Supercopa, eh!", recordó Sebastián con relación al título obtenido por el DT al mando de Boca en 1989. Luego de haber presentado al resto del panel, "El Pollo" le dijo: "´Cai´, no te vas a enojar por un chiste...". "¡No, pero ya nos saludaste dos veces!", explotó Aimar. "Ah bueno, qué dia tuviste... ´Cai´, ¿te pasó algo?", completó Vignolo al aire.