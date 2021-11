Mario Pergolini destrozó a Riquelme por su gestión en Boca: "No está capacitado"

Mario Pergolini brindó una entrevista para A24 en donde criticó fuerte a Juan Román Riquelme por su gestión en Boca Juniors.

Los problemas en Boca Juniors son cosas de todos los días. Cuando no es lo futbolístico, pasa por lo dirigencial y así ocurrió una vez más. Jorge Amor Ameal asumió en la presidencia del club de La Ribera y armó una Comisión Directiva acorde a la institución. Entre ellos estuvo Mario Pergolini quien se fue por diferencias con los demás integrantes. El conductor brindó una entrevista a Luis Novaresio en A24 y liquidó a Juan Román Riquelme sobre su gestión como vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol.

No es la primera vez que apunta contra la cúpula de la que formó parte. El pasado 30 de octubre, día del cumpleaños de Diego Armando Maradona, disparó contra sus excompañeros ya que no hubo mención a "Pelusa" en casi todo el día en las redes sociales. Luego de su crítica finalmente le dedicaron un espacio al mejor jugador de todos los tiempos.

"Hay que tener gente capaz para llevar adelante el club. Y con la mística no se gestiona. Riquelme no está para gestionar el club, esa es mi opinión", fue la picante afirmación del empresario sobre cómo trabaja el ídolo en Boca. Los últimos resultados y los cruces que tuvo con el DT, Sebastián Battaglia, son parte de esto y por eso Pergolini lo aprovechó para disparar contra Román.

"Es una excelente persona pero no nos llevamos. Creo que caí en la trampa", lanzó el exdirectivo "Xeneize" con respecto a Riquelme y agregó: "En Boca se te abren puertas que nunca había visto. Pensé que como me fue bien en la comunicación, en Boca me iba a ir bien, pero no me escucharon y por eso me fui", sostuvo explicando uno de los motivos de su salida.

Mario Pergolini apuntó contra la dirigencia de Boca por Diego Armando Maradona

Lanzó una durísima crítica en sus redes sociales contra la dirigencia de Boca Juniors. El exmandatario del club no se guardó nada y habló del manejo que tuvieron durante el día del cumpleaños de Diego Armando Maradona. Igualmente el homenaje estuvo en todas las canchas del fútbol argentino por lo que La Bombonera no fue la excepción y los hinchas también lo recordaron en el duelo ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

"Un amigo de Boca me dijo: 'Desde que arrancó el día, la cuenta oficial de Boca hizo 4 posteos en sus redes. NINGUNO por el cumpleaños de Maradona. Me da tristeza'. Y... un poco de razón tiene... no? Seguro que ahora, al leer esto, publiquen algo", escribió en una de sus historias en su cuenta de Instagram apuntando contra Jorge Amor Ameal y compañía. A los pocos minutos la eliminó.

Ese amigo al que se refiere es el reconocido periodista fanático del conjunto "Azul y Oro", Martín Arévalo quien minutos antes publicó: "Desde que arrancó el día, la cuenta oficial de Boca hizo 4 posteos en sus redes. NINGUNO por el cumpleaños de Maradona. Me da tristeza. Rápidos para arreglar un amistoso en Arabia en su nombre, lentos para amarlo todos los días. Por suerte la gente de BOCA LO AMA. Y hoy lo va a demostrar", sostuvo.