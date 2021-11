Luciana Rubinska se pudrió de Ruggeri y lo cruzó en vivo: "A mí no"

Tenso momento al aire de ESPN. Luciana Rubinska y un acalorado debate con Oscar Ruggeri al hablar sobre el presente de Boca Juniors.

El programa Equipo F que se transmite por ESPN es uno de los envíos televisivos más candentes a nivel deportivo. Son varios los periodistas y exjugadores que componen la mesa conducida por Sebastián "El Pollo" Vignolo, quien es secundado por protagonistas como Oscar Ruggeri. Justamente, éste último fue quien se cruzó con Luciana Rubinska y la periodista le contestó de forma contundente.

Hablando del presente de Boca Juniors, Rubinska comenzó diciendo: "Por ahí los ve cansados a los jugadores. Para mí es muy difícil de entender, pero los verá cansados a los jugadores". En ese momento, Ruggeri le contestó a su compañera de una forma picante: "Luciana, por favor te pido. Vázquez tiene 20 años. Empezó ahora, recién pateó una pelota. Te pido por favor...".

"Y pero Oscar, alguna explicación tiene que haber. No va a patear en contra de su propio equipo. A mí no me lo digas, decíselo a Battaglia, a los hinchas de Boca", le respondió Rubinska, de forma contundente y dejando expuesto su malestar ante los dichos del "Cabezón". No contento con esto, el excampeón del mundo le retrucó: "Y vos lo estás diciendo ahora. Si nosotros empezamos con que están cansados y los hacen descansar, les ponemos eso en la cabeza y el jugador dice sí, está bien que descansen".

Allí, para rematar y dejar clara su postura, Luciana Rubinska sentenció a Ruggeri asegurándole, con palabras picantes, que su opinión nada tiene que ver ni debe condicionar las decisiones que tome el cuerpo técnico (en este caso, de Boca): "Ah, ¿y es culpa del periodismo?".

Ruggeri y La Volpe se pelearon en el corte de ESPN F90: "Se picó"

La invitación a Ricardo La Volpe a ESPN F90 generó una tremenda polémica en el programa de Sebastián Vignolo. El cruce con Oscar Ruggeri era inevitable y sólo un comentario del exarquero recordando a Diego Armando Maradona encendió la mecha para que estalle la polémica. Horas después en la segunda edición del ciclo Marcelo "Cholo" Sottile dio detalles de lo que sucedió en el corte luego de la mencionada pelea.

La discusión comenzó minutos después de que el extécnico de la selección mexicana afirmara que no contaría ni con Edwin Cardona ni Juan Román Riquelme en sus equipos. Explicó sus fundamentos y posteriormente se refirió a "Pelusa" despectivamente. El "Cabezón" no se lo perdonó y de ahí en más hablaron sólo ellos durante casi 10 minutos en los que se tiraron palazos uno a otro. Por suerte no pasó a mayores pero no estuvo lejos.

"Es como que el clima se corta con una gilette, fue terrible lo de hoy al mediodía en la primera edición de F90. Se que ha sido levantado por varios medios. Sabíamos que iba a ser una charla muy tensa. Ahora en algún momento se puso picante. La verdad que tener a Oscar Ruggeri es un honor como compañero y Ricardo La Volpe tiene su estilo, su manera. Y en un momento se picó feo. Me gusta escucharlo", afirmó Vignolo a pesar de que cuestionó la opinión de su invitado sobre Juan Román Riquelme.