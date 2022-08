La insólita revelación de Ruggeri en ESPN que sorprendió al Pollo Vignolo: "A la ducha"

Oscar Ruggeri reveló algo realmente insólito en ESPN F90 en una charla con el "Mono" Navarro Montoya y sorprendió al "Pollo" Vignolo.

Oscar Ruggeri realizó una insólita revelación en ESPN F90 en diálogo con Carlos Navarro Montoya y sorprendió a Sebastián Vignolo. El "Cabezón" dio detalles de lo que fue su viaje por Europa y contó que tenía muchas ganas de volver al país por varias razones. El exdefensor expresó que extrañaba su casa, el baño y principalmente el bidet, lo cual generó las risas de sus compañeros y dio lugar a un polémico "debate".

Luego de dos semanas en el Viejo Continente, el campeón del mundo en México 1986 regresó con todo y lanzó varios comentarios que llamaron la atención en el mencionado ciclo televisivo. Uno de ellos se dio en este diálogo, donde el exjugador contó nada más y nada menos la manera en la que se lava luego de defecar. Para colmo, el "Mono" se prendió en la charla y protagonizaron un momento vergonzoso al aire.

"Nancy la pasa muy bien, yo voy bien, porque me gusta conocer estos lugares. Pero mucho tiempo no, yo quiero mi casita, la ducha, el baño, el bidet", soltó Ruggeri. Ante esto, Navarro Montoya preguntó: "¿El baño completo 'Cabezón'? ¿Con ducha y bidet? Porque si no manotas venía. ¿Cómo haces si no hay bidet?".

El "Cabezón" se sorprendió y contestó: "Y boludo me baño. Estoy así, agarrado y me paso a la ducha. ¿Y si no le vas a meter dedal? ¿Cómo hacés?". Lejos de ser divertido, el diálogo entre ambos se tornó desagradable y el "Pollo" Vignolo no perdió la ocasión para opinar: "Hay que tener siempre toallitas húmedas, Dani (Arcucci) anda con las toallitas". El "Mono" retrucó al "Cabezón y consultó: "¿No está el duchador de cola?". Ante esto, el campeón del mundo respondió: "Te podés sentar en la bañera, estás en la bañera sentado con el culete para adentro. Te tenés que agarrar fuerte".

El Pollo Vignolo y una cruda confesión

El cordobés abrió el ciclo con su editorial diario, aunque en esta oportunidad la misma no tuvo que ver específicamente con los partidos en sí, sino con algo que le ocurrió a él mismo de chico. Mientras hablaba, lo escuchaban en el estudio Marcelo "El Cholo" Sottile, Diego "El Chavo" Fucks, Daniel Arcucci, Carlos "El Cai" Aimar, Federico "El Negro" Bulos y Marcelo Espina.

El comunicador repasó: "No me gustaba inglés, pero era un error... No iba predispuesto, no le ponía entusiasmo, si podía me rajaba, no tenía esa vocación de aprender Inglés. ¡Un gil! No saben lo que sufro ahora". Además, resaltó que no desea que les ocurra lo mismo a sus hijos: "Si hay algo que quiero que los chicos sepan es saber hablar bien el inglés". "¡(Carlos) Tevez al lado mío es (Joe) Biden! Terrible", comparó ante las risas del resto. "No me salen dos palabras, un error groserísimo", reconoció.