La insólita pregunta del Pollo Vignolo que incomodó a Saviola ESPN: "¿Los ves?"

Sebastián "Pollo" Vignolo entrevistó a Javier Saviola en ESPN y le hizo una pregunta que descolocó al exdelantero de River.

Sebastián Vignolo realizó un nuevo papelón al aire de Equipo F en ESPN en la previa del Superclásico. El conductor del ciclo televisivo entrevistó a Javier Saviola en la emisión de la tarde y entre las preguntas que le hizo, una llamó la atención por sobre las demás. Claro que, como es habitual fue por demás errada ya que siendo un referente de River, le consultó acerca del presente de Boca Juniors en la Copa de la Liga Profesional.

El próximo domingo 20 de marzo desde las 19:00 en el Estadio Monumental, el equipo que dirige Marcelo Gallardo se medirá ante el "Xeneize" buscando tres puntos claves para continuar firme en la pelea por avanzar de ronda en el torneo. Con vistas al duelo entre los más grandes del país, el exdelantero del "Millonario" fue más que claro en su respuesta. Sacó a relucir su fanatismo por la "Banda" y dejó en ridículo al polémico relator.

"Te pregunto como observador. ¿Los partidos de Boca los ves o no? No te quedas hasta las 12 de la noche", lanzó Sebastián Vignolo mientras entrevistaba al "Conejito" Saviola. El delantero, surgido de la cantera e hincha del club de Núñez, le respondió: "Menos... si es de River, mejor todavía". Igualmente, esto no dejó conforme al conductor de ESPN F90 que segundos después fue por más.

"Pero estás enterado que jugó Pol Fernández de 5. Una posición distinta, de 5", insistió el "Pollo". El exatacante lo gambeteó como en sus mejores épocas y la charla siguió en torno al Superclásico que se disputará el domingo en el Estadio Monumental. No es la primera vez que el mencionado periodista polémico hace de las suyas al aire del canal e incomoda a un entrevistado en pleno programa.

El Pollo Vignolo hizo una comparación insólita con Boca y quedó en ridículo en ESPN

Luego de la derrota del PSG por 3 a 1 ante el Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League, se armó el debate en ESPN F90. Sebastián Vignolo tomó la palabra y tras unos minutos de charla realizó una insólita comparación entre el elenco parisino, Boca Juniors y sus respectivos técnicos. Con la misma, quedó en ridículo ante sus compañeros y Miguel Simón lo evidenció con un gesto en su cara.

Este último, acostumbrado a realizar buenos análisis a nivel futbolero habló sobre las figuras con las que cuenta el Paris Saint Germain y lanzó: "No hay un experimento semejante en cuanto a la cantidad de estrellas agrupadas en un mismo club". Pero, Sebastián Vignolo no se quedó atrás, ya que metió a Boca y su técnico en la charla: "¿Vos querés que te diga una cosa? Yo soy Battaglia y les digo: '¿Vieron que no es tan fácil?'".