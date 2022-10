La incómoda respuesta de Palermo sobre su relación con Riquelme: "No hay posibilidad"

Martín Palermo habló de su relación con Juan Román Riquelme y reveló lo que no haría con el vicepresidente de Boca Juniors debido a cómo quedaron las cosas entre ambos exjugadores.

Martín Palermo habló de su relación con Juan Román Riquelme después de varios años y reveló lo que no haría con el vicepresidente de Boca Juniors. Todo entre ambos exjugadores no terminó bien después de lo que compartieron en el "Xeneize" y no hubo vuelta atrás. Si bien tuvieron contacto cuando el "Loco" dirigía a Aldosivi, el diálogo no es fluido y el exdelantero lo dejó bien en claro.

Palermo brindó una entrevista a Mariano Closs en Equipo F, en la que se refirió a su excompañero y también a su presente. Luego de una pregunta incómoda por parte de Oscar Ruggeri, el goleador histórico del conjunto "Azul y Oro" no se guardó nada. "¿Por qué crees que los equipos importantes no te llaman cuando se quedan sin entrenador? No tenés esa posibilidad de agarrar un equipo con un plantel que puedas hacer otra cosa de lo que dirigiste hasta ahora", lanzó el "Cabezón".

Ante esto, Martín Palermo respondió: "No sé, capaz que esto de estar tan identificado con Boca me lleve a que se me de esa oportunidad en algún momento como para decir 'Bueno, más allá de que esté identificado con Boca puedo dirigir otros equipos de nuestro país', es la realidad. Yo no puedo estar supeditado en mi trabajo a que Boca sea mi objetivo. ¿Será en algún momento? Sí. Hoy tengo que respetar que hay un entrenador. Cuando estaba Seba había que respetarlo, también cuando estuvo Guillermo. Obviamente que quiero estar en ese lugar que a ellos les tocó estar. Cuando no sé".

Acto seguido, Closs le consultó acerca de su relación con Juan Román Riquelme y Martín soltó: "A veces uno tiene que romper con esto por una necesidad de conseguir jugadores, que nos iba a ser útil en Aldosivi y que quizás no tenían lugar en Boca. Prioricé necesidades mías por conveniencia y por saber que hay chicos en el club que se les puede dar lugar para jugar". Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que dijo sobre un posible diálogo con el líder del Consejo de Fútbol: "Con Román siempre está la posibilidad de llamar y conversar. Después de ahí a que yo me junte a comer los asados que él come con sus amigos, no lo hay".

Y agregó: "No teníamos una relación como la que yo podía tener con Guillermo o con el 'Pato' (Abbondanzieri). Obviamente convivíamos porque había una prioridad por encima de todo que era Boca, el club. Y adentro de la cancha éramos inteligentes de saber que la importancia de cada uno y el lugar que ocupábamos, dentro de la cancha priorizamos ganar por el bien del equipo. Estando como estábamos también ganamos muchas cosas".

Polémico comentario de Ruggeri sobre el hincha de Gimnasia muerto

"Quiero que me expliquen, cuando son partidos de estas características, para qué hicieron semejante estadio en La Plata. ¿No está preparada la gente para tremendo estadio que hay?", soltó Oscar Ruggeri en plena charla. En la misma línea, el exjugador aseveró: "No está preparada la policía, algunos son pibes, no los educan".

Cuando Mariano Closs trató de aclarar lo sucedido, el "Cabezón" lo tapó y sostuvo: "De todas maneras, si se jugaba en otro estadio era distinto. Y no me vengan a dar vueltas. ¿Estamos preparados para organizar un evento semejante? La semana que viene seguimos para adelante y esa familia que perdió a ese hombre ya está, se terminó. No nos acordamos más. Hagan las cosas lo más simple posible".