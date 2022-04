Jorge Bermúdez liquidó a Martín Arévalo y lo relacionó a Angelici: "Ambiente de discordia"

El dirigente de Boca liquidó al periodista por los dichos sobre la relación que Battaglia tiene con el Consejo de Fútbol.

Una vez más, uno de los miembros del Consejo de Fútbol de Boca, Jorge Bermúdez, salió al cruce de las declaraciones de un periodista que los acusó de "tomar decisiones" por encima de Sebastián Battaglia. Se trata de Martín Arévalo y, justamente, el actual dirigente Xeneize salió al cruce al sostener: "Solo crea un ambiente de discordia".

Completamente exaltado, el ex defensor central y actual dirigente, previo al empate entre Boca y Vélez, habló en ESPN -cadena en la cual trabaja Martín Arévalo- y sostuvo: "Me llama la atención las situaciones que se dan. En el mundo Boca mucha gente habla como si nosotros hiciéramos cosas distintas cada día. Nosotros en las previas, un día antes de cada partido, estamos cerca del plantel". Por otro lado, Bermúdez reveló que con Battaglia se habla de "fútbol, de táctica, de estrategia. Es nuestra labor, convencer y fortalecer cada una de las ideas del cuerpo técnico".

Sin embargo, lo más fuerte se lo llevó el periodista -que suele tener varios cruces con protagonistas-, ya que Bermúdez arremetió: "Todos sabemos que Martin Arévalo es cercano a la gestión de Angelici, y solo quiere crear un ambiente de discordia, de pelea”.

El cruce de Bermúdez con Mauricio Macri

El ex presidente xeneize apuntó contra Juan Román Riquelme y lanzó que los "está arruinando" en referencia a la actualidad del club. Fueron varios los que salieron al cruce de las declaraciones, pero el más duro de todos fue el ex jugador Jorge Bermúdez.

Visiblemente enojado, el ex defensor apuntó: "La verdad que me da mucha sorpresa, siento muchas cosas encontradas en mi pecho”. El ex defensor central -que ya se mostrado opositor a Macri en otras ocasiones- arremetió contra el ex presidente y su reciente pasado como mandatario nacional. Además, recordó el préstamo del FMI.

En este punto, Bermúdez lanzó: “Amo este país aunque soy colombiano, tengo un hijo argentino, que nació en esta tierra, me siento totalmente agradecido… Me sorprende que el mandatario que más endeudó a este país históricamente, que no puede dar lecciones de cómo administrar, salga y hable mal de nuestro club”. Con este sentido, recordó la búsqueda de Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional en 2018.